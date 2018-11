Verifiche della polizia municipale di Mariglianella in un terreno del padre di Di Maio 

Sant'Agnello - Verifiche sulla stabilità del pino : chiusa piazza della Repubblica : Sant'Agnello - Il versante santanellese di piazza della Repubblica resterà chiuso al traffico fino a quando gli esperti non avranno accertato la stabilità del pino marittimo che si staglia in una ...

Marcialonga – Verifiche sulla pista della Val di Fassa : nessun dubbio - la gara ci sarà : Dopo le Verifiche sulla pista della Marcialonga in Val di Fassa, in cui il 27 gennaio su svolgerà la gara, parla il Presidente Corradini Gli ingenti danni a seguito della bufera di fine ottobre che ha martellato il Nord-Est e soprattutto il Trentino non hanno risparmiato né la Val di Fiemme né la Val di Fassa, teatro di svolgimento il prossimo 27 gennaio della 46.a Marcialonga. Passata la prima emergenza per chi è stato ...