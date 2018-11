Venezia | muore a 12 anni per un malore improvviso | stroncato da un' emorragia cerebrale

Blastingnews

(Di giovedì 29 novembre 2018) Quella che si sta per raccontare è l'ennesima tragedia in cui a perdere la vita è un bambino, residente nella provincia di, precisamente nel piccolo comune di Portogruaro. Si tratta del dodicenne, Filippo Acampora, deceduto martedì 27 novembre, nel cuore della notte improvvisamente a causa di un: il giovane è stato vittima di un'che non gli ha lasciato scampo nonostante la corsa in ospedale. Secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, infatti, non c'è stato proprio nulla da fare per salvarlo nonostante l'arrivo all'ospedale di Padova quando ancora era vivo. Il ragazzino aveva già fatto preoccupare suo padre e sua madre la notte precedente, perché si erano accorti che il piccolo Filippo non rispondeva alle loro domande.un ragazzino a causa di un'A quel punto, quindi, secondo quanto si apprende dal sito in questione, il ...