Vela – Campionato Autunnale della Laguna | sabato 1 dicembre l’ultimo appuntamento

Domenica 18 novembre al via la 2ª tappa del Campionato invernale Vela d’altura del Golfo di Napoli : Campionato invernale Vela d’altura del Golfo di Napoli: Domenica 18 novembre, la seconda tappa della regata per l’assegnazione della Coppa Arturo Pacifico Il challenge perpetuo del Circolo del Remo e della Vela Italia, intitolato ad Arturo Pacifico, apre, anche quest’anno, come da tradizione, il Campionato invernale Vela d’altura del Golfo di Napoli: si svolgerà, infatti, Domenica 18 novembre la seconda regata valida proprio per ...

Campionato Italiano di Enduro 2019 – SVelato il calendario ufficiale : Italiano Enduro 2019. Pubblicato il calendario ufficiale! La Federazione Motociclistica Italiana e Maxim informano che è stato ufficializzato il calendario dei Campionati Italiani Enduro 2019. Da Nord a Sud, l’Italia delle due ruote tassellate è pronta ad infiammare un’altra stagione marchiata #Enduro. Ecco dove potremmo vedere in azione i campionissimi degli Assoluti d’Italia-Coppa FMI/Coppa Italia, i ragazzi dell’Under23/Senior e ...

Vela – 48° Campionato invernale d’altura : archiviata la prima prova del Golfo di Napoli : archiviata la prima prova del 48° Campionato invernale Vela d’altura del Golfo di Napoli. In totale 9 tappe, chiusura il 17 marzo E’ iniziato domenica 11 novembre 2018 il Campionato invernale Vela d’altura del Golfo di Napoli 2018/2019. In una splendida giornata soleggiata ma con poco vento, ha preso il via la competizione che si svilupperà per tutto l’inverno, fino alla chiusura del 17 marzo. Primo appuntamento valido per l’assegnazione ...

Vela – Campionato Open XIV Distretto : le Star pronte al Circolo Vela Gargnano : Le Star pronte al via al Circolo Vela Gargnano Ogni gara, proposta dal CVGargnano è carica di significati. Succederà anche nel prossimo week end con il “Campionato Open XIV Distretto” della classe Star (base logistica a Marina di Bogliaco), carena che ha scritto pagine memorabili nella storia della Vela olimpica. Per qualcuno sarà un ritorno a casa. E’ il caso del giovanissimo Guido Gallinaro (oggi corre per i colori ...

Vela – Campionato XIV Distretto - la flotta delle Star fa tappa a Gargnano : Il Campionato XIV Distretto avrà inizio il 26 ottobre con l’arrivo dei concorrenti Una volta la Star era una delle flotte che ravvivano la Centomiglia. All’epoca era la barca “regina” delle Olimpiadi. In Centomiglia correvano un po’ tutte le carene ormeggiate lungo le rive lacustri. Una Star fu seconda assoluta già alla “Cento” dell’esordio, quella del 1951, con lo skipper Zorzi di Malcesine, ...

Vela - Campionato del Mondo Melges 20 – Trionfa Pacific Yankee - gran secondo posto per Brontolo : Melges 20 World Championship, finale sul filo di lana a Cagliari: Brontolo chiude secondo solo a Pacific Yankee Torna negli Stati Uniti il Perpetual Trophy del Campionato del Mondo Melges 20, vinto per il secondo anno consecutivo dall’equipaggio Americano di Pacific Yankee, con Drew Feides al timone, Morgan Reeser alle scelte tattiche e Charlie Smythe alle scotte. Un’unica regata nell’ultima giornata del Campionato del ...

Vela – Campionato Italiano Team Race 2018 : la vittoria ai velisti di Ravenna : L’Italiano Team Race Under 23 vinto dai velisti di Ravenna Il Campionato Italiano Team Race Under23, evento promosso da UniVela Sailing in collaborazione con il CV Gargnano ed Andrew Simpson Foundation, grazie al contributo di Regione Lombardia, e fortemente voluto da Federazione Italiana Vela. La vittoria finale va ai velisti di Ravenna con il Team leader Stefano Marchetti con Nina Ghirelli, Camilla Molinari, Edoardo Bocale e ...

Vela – Campionato Italiano Team Race U23 - leadership provvisoria per la Fraglia Vela di Malcesine : Domenica ultimo assalto per i giovani della Vela in questa interessante formula con una squadra formata da equipaggio femminile e uno maschile Prima serie di regate per il Campionato Italiano Team Race Under23, evento promosso da UniVela Sailing in collaborazione con il CV Gargnano e la Andrew Simpson Foundation, grazie al contributo di Regione Lombardia. In testa alla classifica provvisoria c’è la squadra della Fraglia Vela di ...