Vaccini | Oms | +30% di casi di morbillo per gap di coperture | 110mila morti

meteoweb.eu

: @HuffPostItalia @fattoquotidiano @tg3web @lastampa @corriere @tpi @simorega I dati dell' #OMS sono contro il pover… - PaoloBersani : @HuffPostItalia @fattoquotidiano @tg3web @lastampa @corriere @tpi @simorega I dati dell' #OMS sono contro il pover… - Rocco43239655 : RT @NonVaccinato: #SAMOA. Due bambini di un anno sono morti pochi minuti dopo l'iniezione con il vaccino trivalente #MMR, subito stoppato.… - Primula23353243 : RT @NonVaccinato: #SAMOA. Due bambini di un anno sono morti pochi minuti dopo l'iniezione con il vaccino trivalente #MMR, subito stoppato.… -

(Di giovedì 29 novembre 2018) Idiriportati nel mondo sono aumentati nel 2017 e diversi Paesi sono stati alle prese con epidemie gravi e protratte. Per via dei gap nella copertura vaccinale, i focolai di infezioni si sono verificati in tutte le regioni del globo, mentre sono stati stimati 110 milacorrelati alla malattia. E’ il bilancio contenuto in un nuovo report diffuso oggi dall’Organizzazione mondiale della sanità (pubblicato dalle principali organizzazioni sanitarie), che esprime “seria preoccupazione” per una patologia che ha rialzato la testa.“Il risorgere del” sta avvenendo “con focolai prolungati che si verificano in tutte le regioni, e in particolare nei Paesi che avevano raggiunto o erano vicini all’eradicazione dell’infezione”, afferma Soumya Swaminathan, Deputy Director General for Programmes dell’Oms. ...