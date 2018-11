Usa | serial killer si accusa di una novantina di delitti | avvenuti dal 1970 al 2005

Blastingnews

(Di giovedì 29 novembre 2018) Samuel Little rischia di raggiungere il triste primato dipiù prolifico e feroce della storia degli Stati Uniti. Infatti potrebbe aver ucciso unadi donne, in un arco di tempo che va dalal, quando viveva da nomade. Si tratta di un uomo di 78 anni, alto e robusto, che avrebbe agito per più di trent’anni, senza che nessuno abbia mai sospettato di nulla. La sua storia è venuta alla luce quasi per caso, quando nel 2012 è stato arrestato in un rifugio di senzatetto del Kentucky e poi estradato in California per una vecchia condanna per spaccio di stupefacenti. All’epoca nessuno aveva ancora collegato il suo nome ai tanti omicidinelle zone in cui l’uomo si spostava; invece fino ad oggi gli investigatori sono riusciti ad attribuirgli con sicurezza 34 vittime.Ilscoperto attraverso l’esame del Dna Il merito della scoperta di questo ...