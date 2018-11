USA | ancora in calo le scorte di gas settimanali

Padova : Nomisma - prezzi ancora in calo per case nuove e USAte (3) : (AdnKronos) - Nel segmento direzionale, la flessione dei prezzi ha invece riguardato tutte le zone, seppur con diverse intensità, portando le quotazioni ad un livello di circa 2.650 €/mq in centro, 1.950 €/mq in semicentro e 1.200 €/mq in periferia. Anche i tempi medi di assorbimento degli immobili

Padova : Nomisma - prezzi ancora in calo per case nuove e USAte (2) : (AdnKronos) - Comparto non residenziale. Il mercato degli immobili di impresa Padovano continua a risultare meno performante rispetto al segmento residenziale. A causa del disallineamento tra domanda e offerta, le quotazioni degli immobili non residenziali continuano a ridursi, segnando un’ulteriore

Google accUSAta di violazione della privacy in Europa - localizzazione utenti ancora poco chiara - Key4biz : In poche parole, sotto la lente dei consumatori europei è finita la stessa politica con la quale l'azienda di Mountain View gestisce la localizzazione, senza lasciare una vera scelta all'utente e ...

Secondo uno studio USA quando moriamo ce ne rendiamo conto : il cervello funziona ancora : Secondo alcuni recenti studi effettuati presso la Stony Brook University School of Medicine di New York, pare che il cervello dell'essere umano continui a funzionare negli istanti immediatamente successivi alla morte, anche se per uno spazio di tempo limitato. A riportare la ricerca effettuata da alcuni ricercatori è il noto quotidiano britannico Mirror, che afferma come gli studiosi non escludano la possibilità che un soggetto, nel momento in ...

Troppa pioggia - Ripa ancora chiUSA : La Spezia - La stra della Ripa è chiusa dalle 21.50 di ieri sera a causa del messaggio di allarme diramato dal pluviometro per il superamento della soglia della quantità di pioggia di 35 millimetri in ...

Dolce e Gabbana si scUSAno con i cinesi : "Duibuqi : abbiamo ancora molto da imparare" : Gli stilisti Dolce & Gabbana si sono scusati pubblicamente in un video, diffuso dai media cinesi, promettendo che quanto avvenuto in questi giorni non si ripeterà in futuro, dopo le polemiche in Cina per l'ultima campagna pubblicitaria destinata al mercato cinese e per gli insulti comparsi su una chat di Stefano Gabbana, che la casa di moda lamenta hackerata."In questi giorni abbiamo ripensato moltissimo, con grande dispiacere, a ...

Maltempo : in Veneto permane il rischio frane - ancora allerta rosso per BUSA del Cristo : Venezia, 22 nov. (AdnKronos) - Sulla frana della Busa del Cristo in Comune di Perarolo di Cadore è localmente mantenuto lo stato di allerta rossa. Lo segnala l’avviso di criticità idrogeologica e idraulica diramato oggi dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione, valevole

Fernando Alonso - GP Abu Dhabi F1 2018 : “Non mi sembra ancora vero che sarà la mia ultima gara. Sul futuro la porta non è chiUSA…” : Come era assolutamente prevedibile Fernando Alonso è risultato il grande protagonistia nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Abu Dhabi 2018. Il due volte campione del mondo ha toccato diversi argomenti, parlando del suo passato, del suo presente e, anche, del suo futuro, lasciando aperta la porta verso un possibile ritorno a determinate condizioni. Il pilota spagnolo è consapevole di ...

Zuccaro colpisce ancora : sequestrata la Aquarius. L'accUSA per Msf : 'Traffico di rifiuti inquinanti' : La nave nuovamente nel mirino della procura di Catania. Avrebbe smaltito illegalmente rifiuti pericolosi. 'Accuse inaccettabili, verificheremo eventuali errori nella catena di smaltimento' replica l'...

Gascoigne ancora nei guai : formalizzata l'accUSA di violenza sessuale : Non finiscono mai i guai per Paul Gascoigne , ex centrocampista inglese tanto talentuoso quanto eccentrico. Apprezzato in Italia con la maglia della Lazio prima di ritirarsi nel 2004, l'addio al ...

Analisi Forex settimanale : guerra commerciale USA-Cina e Brexit ancora in primo piano : Inoltre, il Regno Unito e l'UE hanno annunciato una dichiarazione politica comune sulla loro futura associazione che apre la porta ad ampio spazi di cooperazione futura. Per quello che riguarda le ...

DIARIO USA/ Amazon viene a New York e la rende ancora più fasulla - e invivibile - - IlSussidiario.net : Bill de Blasio è riuscito a portare Amazon nella City, con nuovi uffici. Altro che alloggi accessibili per i meno abbienti. New York cambia in peggio.

Le big USA "rimpatriano" per fare ancora più soldi : Di sicuro, malgrado Trump abbia più volte sbandierato come l'intento della riforma fiscale fosse quello di dare un boost all'economia reale, a beneficiare della rivoluzione delle aliquote sembra sia ...

Slitta ancora l’uscita del nuovo album di Kanye West - Yandhi : il rapper trumpiano accUSAto di plagio da Lorde : L'uscita del nuovo album di Kanye West Slitta di qualche mese. Prevista a fine novembre per il debutto nel periodo pre-natalizio, solitamente il migliore dal punto di vista discografico, la release di Yandhi non avverrà entro il 2018. Il rapper che nell'ultimo anno si è fatto notare - e attaccare, dai comuni mortali come dai colleghi - soprattutto per l'appoggio politico al presidente Donald Trump mentre il resto dello showbusiness andava ...