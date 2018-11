Uomini e Donne | Lorenzo e Claudia si baciano | ma lui lascia la puntata per Giulia

Uomini e Donne registrazione - Luigi richiama Irene e Elisabetta ma bacia Sonia! : Uomini e Donne registrazione 29 novembre 2018: tornano Irene e Elisabetta Oggi sono state registrate le nuove puntate del trono Classico. Le anticipazioni di Uomini e Donne su Luigi Mastroianni stanno facendo parecchio discutere! Il tronista sembra essere in totale confusione, perché se inizialmente sembrava molto vicino a Irene, poi si è avvicinato invece a […] L'articolo Uomini e Donne registrazione, Luigi richiama Irene e Elisabetta ma ...

Uomini e donne - Raffaella Mennoia e quel misterioso messaggio : 'L'amore vince sempre'. E' caos : È bastata una semplice Instagram story pubblicata dall'autrice di Uomini e donne Raffaella Mennoia sul proprio profilo social a mandare letteralmente in delirio il web nella giornata di oggi, giovedì ...

Uomini e donne - Clarissa Marchese vede Striscia la Notizia e non resiste : la bordata al Grande Fratello vip : Clarissa Marchese , ex tronista di Uomini e donne , attualmente a Miami, lascia intendere in una stories su Instagram di non aver apprezzato il Grande Fratello Vip . Nel video la Marchese sta ...

Anticipazioni Uomini e Donne : cascata di petali rossi nell'ultima puntata del Classico : Giovedì 29 novembre si è registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, e le prime Anticipazioni che sono trapelate sul web, raccontano di un qualcosa di inaspettato che è accaduto in studio. La redattrice Raffaella Mannoia ha postato su Instagram un video nel quale si vede la cascata di petali rossi che solitamente viene usata per le scelte con un lieto fine, il tutto accompagnato dalla didascalia "A U&D l'amore vince ...

Uomini e Donne : Maria De Filippi annuncia una scelta speciale : Maria De Filippi fa un annuncio choc a Uomini e Donne Proprio poco fa la popolare autrice di Uomini e Donne, Raffella Mennoia, ha pubblicato un video su instagram, che ha già creato un incredibile ginepraio mediatico. Di cosa si tratta? Nel suddetto video è stato mostrato che poco fa sono scesi dal soffitto dello studio i classici petali di rosa per una scelta con tanto di musica in sottofondo. E nella didascalia la donna ha scritto: ...

Uomini e Donne - Teresa in lacrime elimina Andrea - Antonio e Luca. Andrea Cerioli - colpo di fulmine per Arianna? : La tronista partenopea, sconfortata dal comportamento dei suoi corteggiatori, decide di eliminarli. Andrea perde la testa per la corteggiatrice Arianna.

ANTONIO MORICONI LASCIA Uomini E DONNE?/ Teresa Langella lo manda via - ma non è finita - Trono Classico - - IlSussidiario.net : Nella puntata di oggi di UOMINI e donne, Teresa Langella deciderà di eliminare ANTONIO MORICONI. Ma sarà davvero finita qui?

Uomini e Donne : Teresa Langella contro i corteggiatori accusati di pensare solo alle telecamere! Guarda il VIDEO : (Nel VIDEO sopra lo sfogo di Teresa in studio) Ha perso le staffe Teresa nella puntata di giovedì. La tronista è stanca del comportamento dei suoi corteggiatori, secondo lei più attenti e interessati alle... L'articolo Uomini e Donne: Teresa Langella contro i corteggiatori accusati di pensare solo alle telecamere! Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Teresa Langella piange a Uomini e Donne : la reazione di Luca Daffrè : Uomini e Donne: Luca Daffrè fa una dedica a Teresa Langella In quest’ultima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne andata in onda su Canale 5 a far molto discutere è stata la tronista Teresa Langella, la quale ha deciso di eliminare tutti i corteggiatori. Difatti la donna, nei giorni scorsi, ha deciso di non portare in esterna nessuno di questi ultimi. E la reazione che hanno avuto nel momento in cui sono stati informati di tutto ciò ...

Chi è Pierpaolo Pretelli? L’ex Velino papà sexy e corteggiatore di Teresa a ‘Uomini e Donne’ [GALLERY] : Pierpaolo Pretelli è il nuovo corteggiatore di Teresa Langella a ‘Uomini e Donne’: la tronista napoletana attratta dall’ex Velino di ‘Striscia La Notizia’ Teresa Langella è l’unica tronista donna di ‘Uomini e Donne‘. Oltre ai suoi corteggiatori ‘storici’ da poche puntate la bellissima napoletana ha notato anche Pierpaolo Pretelli. Il 28enne, nuovo corteggiatore di Teresa, non è un ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Ida Platano triste per Riccardo Guarnieri? : Ida Platano ripensa a Riccardo Guarnieri? Il gesto per l’ex Nell’ultima registrazione del Trono Over di Uomini e Donne ne sono successe davvero di tutti i colori. E chi ha maggiormente fatto discutere i tanti fan del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi sono stati senza ombra di dubbio Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Il motivo? I due sono stati invitati da Maria De Filippi in studio per parlare della loro ...

Uomini e Donne anticipazioni - Teresa : Luca - Andrew e Antonio torneranno? : anticipazioni Uomini e Donne, i corteggiatori di Teresa vanno via: Andrew, Luca e Antonio tornano in studio? Nuovi dettagli Il percorso di Teresa a Uomini e Donne non sta filando liscio come l’olio. La tronista si è lasciata andare più e più volte a momenti di grande sconforto. La Langella comincia a credere di non […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Teresa: Luca, Andrew e Antonio torneranno? proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Trono classico : la puntata del 29 novembre 2018 : Uomini e Donne è un programma condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14:45. Nel people show di Maria De Filippi, si alternano il Trono classico, con i tronisti e i corteggiatori, e il Trono Over, con le Dame e i Cavalieri. Il gruppo degli opinionisti fissi è composto da Tina Cipollari, Gianni Sperti, Tinì Cansino,Jack Vanore e Mario Serpa. Uomini e Donne: le anticipazioni del 29 ...

Uomini e Donne - paparazzata clamorosa : con chi beccano Andrea Damante - intrigo internazionale : Una pesantissima paparazzata, quella che ha per protagonista Andrea Damante , ex tronista di Uomini e Donne e inquilino del Grande Fratello Vip , che è stato pizzicato da Diva e Donna a Los Angeles ...