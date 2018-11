Uno la blocca | l' altro le svaligia casa

iPhone bloccato? Per 3900 dollari c’è qualcUno che te lo sblocca : (Foto: DriveSavers) È dal lontano 2016 ormai che le forze dell’ordine statunitensi — prima le agenzie governative, poi la regolare polizia — riescono a fasi alterne ad accedere ai dati contenuti negli smartphone bloccati pagando aziende specializzate nella produzione di apparecchi appositi. Da oggi però la stessa tipologia di servizio sembra essere a disposizione dei privati cittadini — almeno stando a quanto dichiara la società ...

Alpinisti bloccati sulla Cima Strugova (FVG) : e' Uno degli interventi piu' difficili degli ultimi 20 anni : Raggiunti Alpinisti bloccati da ieri in Friuli Venezia Giulia Sono stati raggiunti nelle ultime ore dai tecnici della stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino, nei pressi di Tarvisio, i tre...

**Maltempo : BellUno - strade bloccate a causa delle frane - paesi isolati** : Belluno, 2 nov. (AdnKronos) - Continua a piovere nel bellunese, e la situazione peggiora di ora in ora sul fronte della viabilità e dei collegamenti a causa delle frane, con il terreno già impregnato che non tiene più. Da questa mattina la strada tra Cencenighe e Agordo è bloccata appunto da una fra

Alberi sulle rotaie - bloccati i treni dei pendolari diretti a NettUno e a Napoli : Gli Alberi abbattuti dal maltempo hanno di nuovo interrotto, dalle 18.25, il traffico ferroviario fra Roma Casilina e Torricola, linee Roma-Napoli, via Formia e FL8, Roma-Nettuno,. I vigili del fuoco ...

L'Italia s'è bloccata - qualcUno vuol fare qualcosa? : 'Nel terzo trimestre del 2018 - è il commento dell'Istituto alla stima preliminare resa nota oggi - la dinamica dell'economia italiana è risultata stagnante, segnando una pausa nella tendenza ...

Maltempo BellUno : treno bloccato in zona montuosa - soccorsi passeggeri : A causa del Maltempo un treno è bloccato in una zona montuosa del Bellunese, non lontano dalla stazione di Quero Vas: il soccorso alpino sta intervenendo in soccorso dei passeggeri. I soccorritori sono al lavoro anche nel controllo dei corsi d’acqua a rischio nelle zone di Cortina, Longarone e Perarolo di Cadore. Gli uomini del Soccorso Alpino arrivati sul posto avevano valutato in un primo momento di evacuare le persone ma successivamente ...

A 102 anni sale sul tetto ma resta bloccato - nessUno si accorge di lui per tre giorni : L'anziano era salito per sistemare l'antenna ma è caduto e nessuno si è accorto di lui: è rimasto sul tetto per tre giorni e tre notti. Salvato dalla lattaia che si è insospettita quando ha visto le bottiglie di latte ancora piene.Continua a leggere

BellUno - vasto incendio nell’Agordino : in azione canadair. Salvati due escursionisti bloccati in quota : Un gigantesco incendio con un fronte di quasi un chilometro è divampato nell’Agordino, in località Pale di San Lucano, mettendo in allarme le popolazioni locali che hanno visto le fiamme e il fumo lambire le loro abitazioni. Non sono state ancora accertate le cause dell’incendio ma pare che un albero sia caduto su un palo dell’alta tensione, generando le fiamme che i forti venti di Föhn hanno aiutato a propagarsi. Salvi due escursionisti che si ...

BellUno - salvati i due escursionisti bloccati in montagna dall'incendio : I due giovani erano stati sorpresi a 1650 metri di quota dalle fiamme che avevano avvolto il bosco tra Taibon e Cencenighe, nell'Agordino. Stanno bene, anche se provati dopo la notte passata in un canalone innevato

Incendio sulle Dolomiti : fumo sin su BellUno e Venezia - due ragazzi bloccati in quota : Situazione critica sulle Dolomiti, Pale di San Lucano avvolte dalle fiamme. Due ragazzi bloccati in quota. Immagini drammatiche dalle Dolomiti, esattamente poco sotto le Pale di San Lucano, nel...

BellUno - albero abbatte linea elettrica e scatena grosso incendio : due ragazzi bloccati in quota : Un grosso incendio è divampato ad Agordo , nella valle di San Lucano, in provincia di Belluno. Due ragazzi sono rimasti bloccati. Il soccorso alpino sta provando a raggiungerli, in un canalone in ...

BellUno - vasto incendio nell Agordino bloccati due ragazzi. Il sindaco 'Chiudetevi in casa' : n grosso incendio boschivo si è sviluppato nel pomeriggio tra Taibon Agordino e Cencenighe, in provincia di Belluno. Le fiamme nella valle di San Lucano potrebbero essere state causate dalla caduta di ...

Alluvione Catania - 7 anziani salvati in extremis : Uno era bloccato sul letto che galleggiava al piano terra : Già dalle 21 di ieri sera, numerose telefonate sono giunte alla sala operativa della Questura di Catania, richiedendo aiuto per la pericolosa situazione venutasi a creare nei pressi dell’alveo del fiume Simeto, dove alcune abitazioni che ricadono lungo gli argini erano già state invase dalle acque e dal fango. A tal punto, alcuni equipaggi delle Volanti sono convenute sul posto, dov’erano già presenti i vigili del Fuoco che stavano già ...

Domenica In - Mediaset blocca l’ospitata di Belen Rodriguez nel programma di RaiUno : “Stop per difendere la D’Urso?” : Domenica in da una parte, Domenica Live dall’altra: la sfida più agguerrita di questo inizio di stagione. Una gara accesissima che continua a colpi di share, ospiti e frecciatine social. Dopo cinque puntate è in vantaggio Mara Venier con quattro vittorie ma Barbara D’Urso promette battaglia. Proprio il programma di Rai1, dopo aver ospitato Stefano De Martino, ha provato a chiudere il colpo Belen Rodriguez per Domenica 21 ottobre. Un ...