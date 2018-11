Università del Canada afferma che le bevande energetiche sono molto pericolose

blogitalia.news

: La Lectio Magistralis del Presidente @GiuseppeConteIT all'Università di Buenos Aires. ?? Diretta - Palazzo_Chigi : La Lectio Magistralis del Presidente @GiuseppeConteIT all'Università di Buenos Aires. ?? Diretta - beppe_grillo : Una interessante ricerca sui molteplici utilizzi della #seta di #FiorenzoOmenetto, professore all'Università di Med… - MarcelloChirico : La rappresentazione plastica della neutralita' delle redazioni sportive e del ruolo educativo&formativo delle Unive… -

(Di giovedì 29 novembre 2018)deldi Waterlooche leavrebbero effettipericolosi su chi le consuma Leavrebbero effetti pericolosi su chi le consuma. Soprattutto se ragazzi giovani. Questo è quanto emerso da una ricerca condotta dall”di Waterloo, in. Lo studio ha interessato 200 ragazzi, al fine di capire con quanta frequenza vengano bevute tali bibite e quali rischi possano comportare nella salute dei loro consumatori. Il 25% degli intervistati ha detto di provare un battito cardiaco accelerato da quando fa uso di energy drink. Un altro 25% ha riscontrato difficoltà ad addormentarsi e lo 0,2% ha confessato di aver sofferto addirittura di attacchi epilettici. E gli effetti collaterali non finiscono qui.Mal di testa per il 18,3%, nausea, vomito o diarrea il 5,1 e dolori al petto per il 3,6% dei consumatori. ...