Un “serpente di stelle” immortalato dal Very large telescope dell’Eso : Il potente occhio del Very large telescope dell’Eso, nel deserto di Atacama, ci regala il primo piano di un oggetto spaziale finora del tutto inedito. Si tratta di un sistema di tre stelle avvolto da una densa nuvola di polvere cosmica in rapida rotazione che si muove come una girandola, così velocemente da mordersi quasi la coda, o lacerarsi, a ogni giro. Per la sua forma avvolta su se stessa, che ricorda un serpente raggomitolato, lo ...