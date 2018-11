Un consiglio al governo | il 63% degli italiani è per la trattativa con Ue

Nuovo vertice governo su manovra dopo consiglio ministri : dopo il Consiglio dei ministri , in programma alle 13, si riuniranno il premier Giuseppe Conte, i vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio, i ministri dell'Economia Giovanni Tria e dei Rapporti con il ...

Governo - ultime notizie : il consiglio dei Ministri - la Leopolda e la festa M5S LIVE - : M5S e Lega ai ferri corti su condono e decreto sicurezza. Moody's taglia il rating italiano a Baa3. A Firenze Matteo Renzi ha dato il via alla nona edizione della Leopolda . Al Circo Massimo la ...

Condono - è scontro. Conte convoca il consiglio dei ministri. La Lega lo boicotta - governo in bilico : Si alzano i toni dello scontro fra Lega e M5S sul Condono e il governo sfiora la crisi sul dl fisco. Con il premier Giuseppe Conte che decide di sfidare il Carroccio convoca ndo un nuovo...

Governo - colpo di Stato leghista : 'Nessun nostro ministro in consiglio dei ministri' : I ministri leghisti non parteciperanno al Consiglio dei ministri di sabato , annunciato dal premier Giuseppe Conte dorante la conferenza stampa di Bruxelles, se non andrà Matteo Salvini , il quale ha ...