Un accordo per l’ambiente | il Padiglione dell’Italia a Dubai sarà il primo plastic free

Dall'Inghilterra : accordo Milan-Chelsea per Fabregas : Prima le voci in Italia , ora quelle che provengono Dall'Inghilterra. Cesc Fabregas sembra sempre più vicino al Milan e a confermarlo ci pensa il The Sun . Secondo il tabloid britannico ci sarebbe un'...

Calciomercato Genoa - accordo con il Newcastle per il prestito di Lazaar : Calciomercato Genoa – Il Genoa ha ritrovato fiducia, la squadra di Juric dopo un periodo di crisi ha raggiunto il pareggio nel derby contro la Sampdoria, risultato importante per muovere la classifica, l’ex Crotone ha così evitato il ribaltone in panchina. Adesso la squadra è tornata al lavoro per preparare la delicata partita contro il Torino, due squadre che hanno necessità di conquistare un risultato positivo. Nel frattempo ...

Brexit - Banca d'Inghilterra : senza accordo sterlina può perdere 25% : Roma, 28 nov., askanews, - Monito della Banca d'Inghilterra sulla Brexit: una uscita dall'Unione europea senza accordo può innescare un crollo del 25 per cento sulla sterlina, mentre in termini di Pil ...

Cos'è il Global Compact/ accordo ONU per dare una risposta globale all'immigrazione : l'Italia non firma? - IlSussidiario.net : Cos'è il Global Compact? Il trattato ONU per dare risposte Globali al problema dell'immigrazione vede contrari USA e blocco Visegrad: l'Italia firmerà?

Barça - accordo vicino per la vendita dei naming rights del Camp Nou : La casa farmaceutica Grifols e il club catalano sembrerebbero essere vicini a trovare un'intesa per i diritti di denominazione dello stadio blaugrana. L'articolo Barça, accordo vicino per la vendita dei naming rights del Camp Nou è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Sosta a pagamento Ragusa - trovato accordo per dipendenti Tribunale : Tariffe agevolate per i lavoratori del Tribunale e della prefettura di Ragusa. Raggiunto un accordo al termine di un vertice al Comune.

ENEA e Maire Tecnimont firmano accordo per iniziative nel campo delle nuove tecnologie per la transizione energetica : Oggi, durante i lavori dell’evento “NextChem – Maire Tecnimont per l’Innovazione”, Maire Tecnimont ed ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, hanno firmato un accordo per sviluppare insieme iniziative tecnologiche nel campo della transizione energetica. Secondo l’accordo, Maire Tecnimont ed ENEA realizzeranno insieme progetti nel campo della chimica verde e dell’economia circolare, ...

Brexit : May smentisce Trump - già al lavoro per accordo : May ha spiegato che 'la dichiarazione politica sul quadro futuro delle relazioni post Brexit tra Londra e Bruxelles indica chiaramente che noi avremo una politica indipendente e saremo in grado di ...

Manovra - prima di cena Ue leader al Colle : accordo per bene Paese : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Mondadori - ok all'accordo aziendale Lavoro più agile per 1.500 dipendenti : Lavoro agile, maggiori tutele e responsabilizzazione dei dipendenti. Questo prevede il nuovo accordo aziendale firmato dal gruppo Mondadori e dai sindacati Fistel-Cisl, Slc-Cgil e Uilcom-Uil che ...

Isola dei Famosi - Eva Henger : "accordo con Francesco Monte per non nominarci. Nulla di scandaloso se tu lavori con la stessa agenzia" : L'ex attrice hard Eva Henger ha svelato un retroscena molto gustoso quanto seccante per i telespettatori di reality show. Pur rivelandosi artefice della sua esclusione all'Isola dei Famosi per il canna-gate. L'ungherese naturalizzata italiana ha spiegato che tra lei e Francesco Monte c'era un accordo non scritto per evitare di nominarsi a vicenda: Se tu lavori con la stessa agenzia e vedi la persona, fai le serate insieme, è normale che ...

Il governo vuol rifare i conti per trovare l'accordo con l'Ue : ... al fine di quantificare con precisione le spese effettive', dicono Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini dopo aver incontrato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Il piano è quello di ...

Vertice Governo - emendamenti alla manovra per cercare l’accordo con Bruxelles : Le somme recuperate dal ricalcolo della spesa effettiva prevista per le proposte di riforma di maggiore impatto sociale «saranno riallocate privilegiando la spesa per investimenti». La nuova “offerta” a Bruxelles dovrebbe poggiare su due decimali di Pil di risparmi lavorando su vincoli e calendario di reddito di cittadinanza e pensioni...