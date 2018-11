Tutti i guai di Ferrero

Sampdoria nei guai : sequestro dei beni al presidente Ferrero da parte della GdF - Tutti i dettagli : Massimo Ferrero e la Sampdoria calcio sono finiti sotto la lente d’ingrandimento dopo il sequestro preventivo di beni da parte della della Guardia di finanza Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di finanza ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip del Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica, per un valore complessivo di oltre 2,6 milioni di euro nei confronti ...

Campobello : dalla mafia alla droga - Tutti i guai di Mario Tripoli. E la politica tace... : ... nessuna presa di posizione di Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali, Partiti Politici è mai arrivata sui fatti e sulle inchieste che, seppur indirettamente, coinvolgono l'intera classe politica ...

Paul Gascoigne a processo per molestie sessuali : Tutti i guai di Gazza : Gazza ai tempi della Lazio Getty Images Paul Gascoigne con Claudio Lotito all'Olimpico il 22 novembre 2012 Paul Gascoigne ha spesso occupato le pagine di gossip e di cronaca , sia durante la sua ...

Tutti i guai del (vice)presidente : Nemmeno le espulsioni sono più quelle di una volta. L'ufficio semplificazione affari difficili, che lavorava a pieno regime nel corso della scorsa legislatura, è andato totalmente in affanno. Le carte si accumulano sul tavolo, le file allo sportello sono diventate chilometriche, gli utenti assai insofferenti. Il Movimento 5 stelle ha sbattuto il muso sulla bizantina attività di governo, sulle sue difficoltà, sui suoi ...

Higuain : "Mi scuso con Tutti - non sono un robot". Spunta il labiale incriminato : Gonzalo Higuain ha sentito particolarmente la sfida contro la sua ex squadra, la Juventus. Il Pipita non avrebbe mai lasciato i bianconeri, per sua stessa ammissione, è stato il club di Corso Galileo Ferraris a volersi disfare in fretta e furia di lui per risparmia sull'ingaggio e per rientrare dell'investimento fatto due anni prima quando spese 90 milioni di euro per strapparlo al Napoli. L'ex Real Madrid e River Plate era deluso al termine del ...

Juve - Paratici : 'Bonucci fuori? Decide Allegri. Tutti temono Higuain - su Tonali...' : Fabio Paratici , direttore sportivo della Juventus , ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro il Milan: 'Higuain è un giocatore a cui vogliamo molto bene, ha fatto benissimo da noi. Spaventa tutte le squadre contro cui gioca, ha segnato tantissimo ovunque. Lo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 ottobre : Tutti nei guai tranne il bugiardo. Consip - l’inchiesta sui renziani è chiusa : Le carte I pm: “Archiviare il babbo, anche se mentì a verbale” Per la Procura Russo “esagerava”. Secondo i magistrati non ha detto la verità. Ma non ci sono elementi per l’accusa di traffico di influenze di Marco Lillo e Valeria Pacelli Era tutto vero di Marco Travaglio Poco più di 20 mesi fa il Fatto svelava, con una serie di scoop di Marco Lillo, lo scandalo Consip: cioè i traffici di vari uomini dell’entourage renziano per pilotare il ...

Tutti i guai del ponte di Calatrava a Venezia : Dopo una costruzione travagliatissima, continua a costare centinaia di migliaia di euro ogni anno e avrà bisogno di interventi straordinari, come quello deciso da poco The post Tutti i guai del ponte di Calatrava a Venezia appeared first on Il Post.

Giunti - l'uomo del 6-0 : 'Ancora godo per quel derby. Higuain batte Icardi - Nainggolan batte Tutti. E Gattuso...' : Il mondo degli allenatori funziona così: ci sono stati dei contatti con alcune squadre quest'estate ma non sono andati a buon fine. Mi sto aggiornando per le categorie nelle quali penso di rientrare: ...

Higuain : 'Tutti hanno problemi con De Laurentiis - anche Lavezzi e Cavani. Un giorno racconterò tutto' : Gonzalo Higuain, attaccante del Milan ed ex giocatore del Napoli, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue dichiarazioni: 'Al Milan è come se mi fossi tolto 4-5 anni. Sono tornato all'epoca di Napoli e ne sono felice. Milanello è il calcio, il Milan mi ha dato qualcosa in più dopo un ...

Higuain : 'Ecco perchè ho scelto il Milan. Dico sì a Ibra . De Laurentiis? Tutti hanno problemi con lui. La Juve...' : L'attaccante del Milan , Gonzalo Higuain , è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport in vista del derby che domenica sera vedrà i rossoneri affrontare l'Inter. Lei di derby ne ha già giocati 36 lungo la carriera fra Argentina, Spagna e Italia. Quali sensazioni le sta dando ...

Aspirina - perché non bisogna rifiutarla : Tutti i guai di salute che aiuta a mantenere lontani : È il farmaco più conosciuto al mondo, scoperto dal chimico francese Charles Frédéric Gerhardt nel 1853, ma il cui preciso meccanismo d’azione fu conosciuto solamente nel 1970. L’Aspirina, chimicamente nota come acido acetilsalicilico, è un farmaco antinfiammatorio non steroideo (Fans), comunemente u

Aspirina - perché non bisogna rifiutarla : Tutti i guai di salute che aiuta a mantenere lontani : È il farmaco più conosciuto al mondo, scoperto dal chimico francese Charles Frédéric Gerhardt nel 1853, ma il cui preciso meccanismo d’azione fu conosciuto solamente nel 1970. L’Aspirina, chimicamente nota come acido acetilsalicilico, è un farmaco antinfiammatorio non steroideo (Fans), comunemente u