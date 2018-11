Tria | Italia non mette a rischio nessuno

Dottorato in IndusTria 4.0 per rilanciare l'economia italiana : Le Università di Pisa, Firenze e Siena hanno avviato il corso di Dottorato "Smart Industry" dedicato specificamente ai concetti e ai principi su cui è costruita l'idea di Industria 4.0. Gli allievi ...

Tria su QE Bce : 'risparmio Italia da 35 mld non ha fatto scendere debito - assorbito in stagione bonus' : E' quanto ha detto il ministro dell'economia, Giovanni Tria, parlando in aula del Senato, stando a quanto riporta l'agenzia di stampa Askanews.

Al via il primo dottorato in Italia su IndusTria 4.0. frutto di una collaborazione tra le Università di Pisa - Firenze e Siena : È partito ufficialmente a novembre “Smart Industry”, il primo dottorato in Italia interamente dedicato a Industria 4.0. Dodici i primi ammessi, tra cui due studenti stranieri, provenienti da Turchia e India, mentre gli altri dieci, tra i quali figurano tre donne, provengono da Toscana, Liguria e Sicilia. Il dottorato, un percorso triennale di studio e ricerca che metterà gli allievi in contatto con le aziende, è finanziato dalla Regione Toscana ...

IndusTriali battono banchieri : ecco i 50 manager più pagati in Italia nel 2017 : Sergio Marchionne, l’ex amministratore delegato di Fca-Fiat Chrysler somparso il 25 luglio scorso, è stato il manager più pagato lo scorso anno davanti a Flavio Cattaneo. Nella graduatoria del 2017 hanno perso posizioni i banchieri. Hanno fatto passi avanti uomini e donne (poche) dell’industria, dei servizi, del lusso...

Manovra - iniziato l'incontro Conte-Tria-Juncker a Bruxelles : l'Italia si gioca tutto - Conte : 'Non litighiamo we are friends' : C'è grande attesa per l'incontro a Bruxelles tra il premier Conte, il ministro Tria da una parte e Juncker, Moscovici e Dombrovskis dall'altra, con al centro la Manovra economica italiana e i paletti ...

Manovra - stasera l'incontro Conte-Tria-Juncker a Bruxelles : l'Italia si gioca tutto : C'è grande attesa per l'incontro di questa sera a Bruxelles tra il premier Conte, il ministro Tria da una parte e Juncker, Moscovici e Dombrovskis dall'altra, con al centro la Manovra economica ...

Manovra - Tria apre alle modifiche : «Se spread alto a lungo rischi sui mutui» Pochi ordini : male l’asta dei Btp Italia : Il premier: «Nessuna disobbedienza alle regole comuni». Moscovici: «No a mercanteggiamenti». Salvini al Commissario: «Basta insulti all’Italia. Il ministro dell’Economia: «Puntiamo a soluzione condivisa»

IndusTria Italiana Autobus - il futuro resta in bilico : cda rinvia ogni decisione all’11 dicembre in attesa di Ferrovie dello Stato : Il futuro dell’Industria Italiana Autobus resta appeso a un filo. L’assemblea dei soci, riunitasi a Roma, ha rimandato ogni decisione al prossimo 11 dicembre mentre sotto la sede della società i dipendenti degli stabilimenti di Bologna e Flumeri hanno presidiato i lavori. “Poteva essere la giornata del rilancio con la ricapitalizzazione pubblica, ma tutto è rimandato ancora una volta”, ha spiegato il segretario nazionale ...

Tria : drammatizzazione scontro danneggia economia Italia e a cascata quella UE : Drammatizzare dissenso tra Italia e Ue danneggia economia Italia e di conseguenza tutta l'Europa. Sono le prime parole del ministro dell'economia, Giovanni Tria, a seguito delle decisioni di Bruxelles sulla Manovra 2019 e il debito dell'Italia.

Rifiuti - l’indusTria italiana vale 11 miliardi : Un settore con 11 miliardi di euro di valore delle produzioni, con operatori che spaziano dalle grandi multiutility quotate alle piccole-medie imprese locali e familiari, il cui operato vede un incremento del 3% delle tonnellate di Rifiuti raccolte rispetto al 2016 e una percentuale di raccolta differenziata cresciuta, passando dal 53,4% al 56,6%. E’ la fotografia del settore della gestione dei Rifiuti urbani scattata dal Rapporto Was 2018 ...

Gli italiani non si fidano : fallisce l'"oro alla PaTria". Un flop l'asta dei Btp : La domanda che prima si facevano solo gli addetti al settore è diventata di dominio pubblico. In sintesi: visto che ormai nemmeno le famiglie italiane comprano titoli di Stato italiani, come farà lo stato a piazzare le sue obbligazioni? l'asta dei Btp Italia, una delle forme di investimento più popolari tra i privati italiani, ultimo punto di riferimento per quello che resta dei "bot people", ha raccolto poche adesioni. Piazzati circa 481,3 ...

ALITALIA - VIA LIBERA OFFERTA FS DA COMMISSARI E MISE/ Ultime notizie verso integrazione : il piano indusTriale - IlSussidiario.net : ALITALIA-Fs, piano industriale slitta a gennaio. Via LIBERA da COMMISSARI e MISE, ad Battisti: 'dialoghiamo con Easyjet intanto..'

Integrazione Alitalia-Fs - via libera dei commissari. Battisti : "Piano indusTriale a gennaio" : ROMA - Fs punta sull'Integrazione tra treno e aereo anche in vista dell'acquisizione di Alitalia che dovrebbe realizzarsi nel 2019. 'Abbiamo fatto l'offerta, aspettiamo che il Mise ce ne confermi l'...

IndusTriali di tutta Italia a Torino per dire no a chi vuol bloccare le infrastrutture : ... un'Italia centrale tra Europa e Mediterraneo, aperta a Est e Ovest- E per fare questo servono infrastrutture che colleghino le periferie al centro e l'Italia al mondo'. Facebook