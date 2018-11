Tottenham-Inter | le precisazioni di Di Gennaro dopo la clamorosa gaffe in diretta

Tottenham Inter 1-0 - il padre di Lautaro contro Spalletti : “Codardo” : Tottenham Inter 1-0, MARTINEZ SENIOR FURIOSO- Una sconfitta che non ci voleva, un ko inaspettato per quanto visto in campo, almeno fino a 10 minuti dal termine. È qui, infatti, che il subentrato Eriksen ha spezzato in due la gara e, forse, anche il discorso qualificazione agli ottavi di finale. Il danese ha portato il […] L'articolo Tottenham Inter 1-0, il padre di Lautaro contro Spalletti: “Codardo” proviene da Serie A News Calcio - ...

Ascolti tv - 4 - 5 milioni di telespettatori per la sfida di Champions Tottenham – Inter : Ascolti tv, Prime time Sono stati 4 milioni e 535 mila gli appassionati di calcio che hanno seguito, su Rai1, Tottenham – Inter, quinta partita del gruppo B di Champions League: la sconfitta dei nerazzurri a Wembley ha ottenuto il 17,73% di share, risultando il programma più visto della prima serata televisiva. Su Canale 5 il film Indovina chi viene a Natale? ha raccolto 2 milioni 436 mila spettatori pari al 10.8% di share. La ...

Tottenham-Inter - fuorionda imbarazzante di Antonio Di Gennaro : “Squadraccia!”. I tifosi interisti insorgono sui social : È Rai1 a trasmettere in chiaro una partita delle squadre italiane in Champions League, ieri sera la rete ammiraglia del servizio pubblico ha dato spazio a Tottenham-Inter. Gara che ha visto i londinesi vincitori per una rete a zero e i nerazzurri non più artefici del proprio destino per la qualificazione agli ottavi. A innervosire i tifosi dell’Inter non solo la prestazione in campo della squadra ma anche un commento fuorionda di Antonio ...

PAGELLE / Tottenham-Inter - 1-0 - : i voti - Nainggolan oggetto misterioso - Champions League - - IlSussidiario.net : PAGELLE Tottenham Inter , 1-0, : i voti a tutti i calciatori che sono scesi in campo a Wembley, nella partita valida per il gruppo B della Champions League.

Ascolti TV | Mercoledì 28 novembre 2018. Tottenham-Inter al 17.7%. Coliandro 10.8% - X Factor al 3.4% su TV8 - Saviano 0.5% : Tottenham-Inter Su Rai1 l’incontro di Champions League Tottenham-Inter ha conquistato 4.535.000 spettatori pari al 17.7% di share. Su Canale 5 Indovina chi viene a Natale? ha raccolto davanti al video 2.436.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Rai2 L’Ispettore Coliandro 7 ha interessato 2.596.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Italia 1 Harry Potter e i doni della morte ha catturato l’attenzione di 1.344.000 ...

Tottenham-Inter - la gaffe di Di Gennaro durante l'intervallo : 'E' una squadraccia' - VIDEO : L'ex seconda voce di Sky Sport e Mediaset Premium s'è lasciato andare - in un fuori onda tra il primo e il secondo tempo - ad un commento che gli spettatori hanno attribuito all'Inter: 'Una ...

Inter - Lautaro Martinez escluso dal match con il Tottenham : il padre non ci sta e insulta Spalletti sui social [FOTO] : Il padre dell’attaccante dell’Inter si è scagliato contro Spalletti per non aver mandato in campo il figlio a Wembley, postando e poi cancellando un duro commento sui social Attacco diretto del padre di Lautaro Martinez all’indirizzo di Luciano Spalletti, colpevole di non aver mandato il figlio in campo nel match di ieri sera. Nonostante il vantaggio del Tottenham arrivato a dieci minuti dalla fine, l’allenatore ...

Champions League : Inter beffata. Eriksen rimette in corsa il Tottenham : L'Inter perde di misura con il Tottenham ed ora per la qualificazione dovrà solamente vincere contro gli olandesi del Psv Eindhoven, sperando nello stop degli inglesi sul campo del Barcellona, ormai ...

Wembley boccia l'Inter La sua Champions dipende dal Tottenham : Nessuna paura e nessuna intenzione di giocare solo per un pareggio nonostante bastasse un solo punto per qualificarsi agli ottavi di finale. Questo il programma della vigilia della sfida col Tottenham ...

Inter ko con il Tottenham - Spalletti : "Resto convinto che siamo padroni del nostro destino" : Un punto nelle ultime tre partite. Così, dopo aver cominciato il girone di Champions vincendo in rimonta contro Tottenham e Psv, l'Inter ha rimesso in discussione una qualificazione agli ottavi che ...

Tottenham - Pochettino : 'Vittoria meritata - noi superiori all'Inter. Il Barcellona? Tutto è possibile' : Mauricio Pochettino , allenatore del Tottenham , ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sull'Inter: ' Abbiamo meritato questa vittoria, siamo stati superiori all'Inter . Dobbiamo giocare l'ultima partita al Camp Nou contro il Barcellona, loro sono tra le migliori ...

Tottenham-Inter - Di Gennaro pensa di non essere in onda : «Squadraccia!». Poi si giustifica – Video : Marco Lollobrigida, Antonio Di Gennaro “Squadraccia!“. Credendo di non essere ancora in onda, ieri sera il telecronista Rai Antonio Di Gennaro si è lasciato scappare un commento di troppo nel post partita di Tottenham-Inter. In molti hanno dedotto che il severo giudizio dell’ex calciatore fosse riferito alla sconfitta subita dai nerazzurri: ne è scaturita una polemica. Poco più tardi, sui social, lo stesso Di Gennaro è stato ...