Tottenham-Inter | la gaffe di Di Gennaro durante l' intervallo | ' E' una squadraccia' - VIDEO

Inter - Lautaro Martinez escluso dal match con il Tottenham : il padre non ci sta e insulta Spalletti sui social [FOTO] : Il padre dell’attaccante dell’Inter si è scagliato contro Spalletti per non aver mandato in campo il figlio a Wembley, postando e poi cancellando un duro commento sui social Attacco diretto del padre di Lautaro Martinez all’indirizzo di Luciano Spalletti, colpevole di non aver mandato il figlio in campo nel match di ieri sera. Nonostante il vantaggio del Tottenham arrivato a dieci minuti dalla fine, l’allenatore ...

Ascolti TV | Mercoledì 28 novembre 2018. Tottenham-Inter al 17.7%. Coliandro 10.8% - X Factor al 3.4% su TV8 : Tottenham-Inter Su Rai1 l’incontro di Champions League Tottenham-Inter ha conquistato 4.535.000 spettatori pari al 17.7% di share. Su Canale 5 Indovina chi viene a Natale? ha raccolto davanti al video 2.436.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Rai2 L’Ispettore Coliandro 7 ha interessato 2.596.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Italia 1 Harry Potter e i doni della morte ha catturato l’attenzione di 1.344.000 ...

Champions League : Inter beffata. Eriksen rimette in corsa il Tottenham : L'Inter perde di misura con il Tottenham ed ora per la qualificazione dovrà solamente vincere contro gli olandesi del Psv Eindhoven, sperando nello stop degli inglesi sul campo del Barcellona, ormai ...

Wembley boccia l'Inter La sua Champions dipende dal Tottenham : Nessuna paura e nessuna intenzione di giocare solo per un pareggio nonostante bastasse un solo punto per qualificarsi agli ottavi di finale. Questo il programma della vigilia della sfida col Tottenham ...

Inter ko con il Tottenham - Spalletti : "Resto convinto che siamo padroni del nostro destino" : Un punto nelle ultime tre partite. Così, dopo aver cominciato il girone di Champions vincendo in rimonta contro Tottenham e Psv, l'Inter ha rimesso in discussione una qualificazione agli ottavi che ...

Tottenham - Pochettino : 'Vittoria meritata - noi superiori all'Inter. Il Barcellona? Tutto è possibile' : Mauricio Pochettino , allenatore del Tottenham , ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sull'Inter: ' Abbiamo meritato questa vittoria, siamo stati superiori all'Inter . Dobbiamo giocare l'ultima partita al Camp Nou contro il Barcellona, loro sono tra le migliori ...

Tottenham-Inter - Di Gennaro pensa di non essere in onda : «Squadraccia!». Poi si giustifica – Video : Marco Lollobrigida, Antonio Di Gennaro “Squadraccia!“. Credendo di non essere ancora in onda, ieri sera il telecronista Rai Antonio Di Gennaro si è lasciato scappare un commento di troppo nel post partita di Tottenham-Inter. In molti hanno dedotto che il severo giudizio dell’ex calciatore fosse riferito alla sconfitta subita dai nerazzurri: ne è scaturita una polemica. Poco più tardi, sui social, lo stesso Di Gennaro è stato ...

Tottenham-Inter 1-0 : Eriksen decide all'80'. Ora i nerazzurri chiedono aiuto al Barça : Adesso bisogna affidarsi a Messi. Certo, c'è di peggio: ma l'Inter non è più padrona del proprio destino. Deve vincere in casa col Psv e guardare al Camp Nou. Se i catalani già qualificati si fanno ...

Tottenham-Inter 1-0 : gol e highlights : Una partita giocata tatticamente alla perfezione per 80 minuti. Poi una distrazione difensiva che ha permesso a Eriksen di riaprire la questione qualificazione per il Tottenham . Chi passerà il turno ...

Tottenham-Inter - Spalletti : “Distratti su Sissoko. Sapevamo delle difficoltà” : Luciano Spalletti, intervistato nel post gara ai microfoni della “Rai“, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla sfida di stasera contro il Tottenham mettendo i punti sulle i riguardo ad alcuni dettagli. Spalletti: “Nessun problema di comunicazione con Nainggolan” Ecco le parole del tecnico riportate da “FcInter1908.it”: “Sapevamo la gara che […] L'articolo Tottenham-Inter, ...

Tottenham-Inter - la clamorosa gaffe di Di Gennaro su Rai 1 [VIDEO] : clamorosa gaffe targata Rai in occasione della partita di Champions League tra Tottenham e Inter, trasmessa dalla prima rete. La seconda voce, nella figura di Antonio Di Gennaro, pensando di non essere ancora in onda dopo lo stacco pubblicitario, ha pronunciato la parola “squadraccia” che potrebbe essere stata indirizzata alla squadra di Luciano Spalletti. Questo è il pensiero dominante sui social, mentre una minoranza ritiene ...

Tottenham-Inter 1-0 - Champions League : Eriksen risolve nel finale - nerazzurri a rischio eliminazione : Brutto colpo per l’Inter nella Champions League 2018-2019: i nerazzurri crollano a Wembley, sconfitti dal Tottenham per 1-0. E ora tutto si complica nella corsa verso la qualificazione agli ottavi di finale: i ragazzi di Luciano Spalletti si giocheranno tutto nell’ultima giornata quando ospiteranno il PSV Eindhoven a San Siro mentre gli Spurs sfideranno il Barcellona già certo del primo posto nel girone, la compagine meneghina dovrà ...

In Champions League il Napoli ha battuto 3-1 la Stella Rossa; l’Inter ha perso contro il Tottenham : Nella penultima partita dei gironi di Champions League il Napoli ha vinto contro la Stella Rossa per 3 -1 con due gol di Dries Mertens e uno di Marek Hamšík, mentre l’Inter ha perso contro il Tottenham, con un gol

Rai - il fuori onda in Tottenham-Inter : "Che squadraccia" : L'Inter di Luciano Spalletti ha perso per 1-0 sul campo del Tottenham di Mauricio Pochettino e rimanda così all'ultima giornata le speranze di qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri sono caduti nel finale contro gli inglesi ma hanno giocato una partita comunque alla pari con la terza forza della Premier League. Il gol di Eriksen ha condannato i nerazzurri alla seconda sconfitta in Champions e ora nell'ultimo turno ...