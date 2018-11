Tottenham-Inter | fuorionda imbarazzante di Antonio Di Gennaro | “Squadraccia!” I tifosi

ilfattoquotidiano

: Tottenham-Inter, Di Gennaro pensa di non essere in onda: «Squadraccia...» - Corriere : Tottenham-Inter, Di Gennaro pensa di non essere in onda: «Squadraccia...» - Inter : #Spalletti: 'Dai tempi del sorteggio sapevamo di dover eliminare una delle squadre più importanti dello scenario eu… - pisto_gol : 1 maggio 1986 : quel giorno D1OS giocò con la maglia del Tottenham per il Testimonial Day di Ossie Ardiles. Contro… -

(Di giovedì 29 novembre 2018) È Rai1 a trasmettere in chiaro una partita delle squadre italiane in Champions League, ieri sera la rete ammiraglia del servizio pubblico ha dato spazio a. Gara che ha visto i londinesi vincitori per una rete a zero e i nerazzurri non più artefici del proprio destino per la qualificazione agli ottavi. A innervosire idell’non solo la prestazione in campo della squadra ma anche un commentodiDi. La seconda voce in telecronaca non credendo di essere in onda nel post partita si è lasciato andare: “Squadraccia!”.Sarebbeessante se @RaiUno ci spiegassero a chi si è riferito Dequando ha detto “squadraccia”… ##ucl pic.twitter.com/Rr8lEULlvD— Il Cinguettatore ® (@IlCinguettatore) 28 novembre 2018Il collega Marco Lollobrigida, prima voce in telecronaca, gli lancia ...