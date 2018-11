Torna Quartieri di vita, il festival di formazione e teatro sociale

ilnapolista

(Di venerdì 30 novembre 2018) PartediDall’Istituto Penitenziario minorile di Nisida alla scuola per non vedenti Paolo Colosimo, da San Giovanni a Teduccio al Rione Sanità, passando per iSpagnoli, fino ad arrivare alle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno: anche quest’annodi, realizzato dalla Fondazione Campania dei, coinvolgerà non solo Napoli ma numerosi centri della regione.Il programma offerto dalla terza edizione didi, riconosciuto per il secondo anno tra i progetti speciali del Mibact, si propone l’obiettivo di sostenere le realtà teatrali operanti a Napoli e nell’intero territorio della Campania, che da anni orientano il proprio lavoro a supporto delle fasce sociali deboli.I protagonisti dei percorsi di sperimentazione e ricerca Adolescenti a rischio, pazienti psichiatrici, detenuti ristretti nelle carceri minorili, ...