Torna il mondo di Riccanza dove tutto è lusso dorato

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2019 : domani inizia il Lillehammer Tour - la Mass Start Torna nel circuito dopo 10 anni : domani prenderà il via il Lillehammer Tour, secondo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo di Combinata nordica. dopo Ruka, i migliori atleti del Mondo andranno nella località norvegese per un fine settimana ricco di gare, al termine del quale potremo avere già delle indicazioni importanti sui pretendenti alla vittoria della sfera di cristallo. Il programma delle gare prevede due Gundersen, la prima con salto dal trampolino normale HS98 e ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018-2019 : Dorothea Wierer e la voglia di rivincita. La gemma delle Alpi vuole Tornare a vincere : Dorothea Wierer si avvia alla sua nona stagione in Coppa del Mondo con motivazioni ed ambizioni importanti. Dopo aver chiuso le ultime tre stagioni nella top 5 della classifica generale, l’atleta nativa di Rasun delle Fiamme Gialle è indicata al pari di Lisa Vittozzi come una delle favorite nella lotta per la sfera di cristallo. Archiviata la delusione olimpica dove non ha trovato le condizioni per potersi esprimere al meglio, Wierer è ...

biathlon - Coppa del Mondo 2018-2019 : Dorothea Wierer e la voglia di rivincita. La gemma delle Alpi vuole Tornare a vincere : Dorothea Wierer si avvia alla sua nona stagione in Coppa del Mondo con motivazioni ed ambizioni importanti. Dopo aver chiuso le ultime tre stagioni nella top 5 della classifica generale, l’atleta nativa di Rasun delle Fiamme Gialle è indicata al pari di Lisa Vittozzi come una delle favorite nella lotta per la sfera di cristallo. Archiviata la delusione olimpica dove non ha trovato le condizioni per potersi esprimere al meglio, Wierer è ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : l’Italia si coccola Lara Mori a Cottbus - Rizzelli sta Tornando. Brasile e Derwael show : La corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ripartita da Cottbus (Germania) dove è andata in scena la prima tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di Ginnastica artistica, il circuito riservato alle singole specialità che mette in palio dei pass per la rassegna a cinque cerchi (uno per ogni attrezzo, riservato al miglior classificato al termine delle otto tappe). La 43^ edizione del prestigioso Turnier der Meister, una grande classica del ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo : i convocati dell’Italia per la tappa di Berlino - Torna Elia Viviani : Davide Cassani, CT delle Nazionali Italiane di Ciclismo, ha diramato le convocazioni per la terza tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Ciclismo su pista che si disputerà a Berlino (Germania) dal 30 novembre al 2 dicembre. Spicca l’annunciato rientro di Elia Viviani che guiderà una formazione maschile un po’ spuntata (ci saranno solo Ceci, Lamon, Plebani e Scartezzini) mentre al femminile rispondono presenti le big Letizia ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : Yilin è Tornata - show con Derwael a Cottbus. Rizzelli decima sugli staggi : A Cottbus (Germania) è incominciata la prima tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di Ginnastica artistica, il circuito riservato alle singole specialità. Questa competizione è fondamentale perché assegnerà dei posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020, i vincitori delle varie classifiche al termine delle otto tappe staccheranno il pass per la rassegna a cinque cerchi. Oggi prima giornata riservata alle qualificazioni su cinque attrezzi (due ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : esordio stagionale per spadisti e fiorettiste - Tornano in pedana Elisa Di Francisca e Martina Batini : Doppio appuntamento questo fine settimana per la Coppa del Mondo 2018-2019 di Scherma. A Berna ci sarà l’esordio stagionale degli spadisti, mentre ad Algeri quello delle fiorettiste. In pedana ci saranno dei ritorni importanti per l’Italia, che punterà a partire subito al meglio. Andiamo quindi a scoprire le prospettive azzurre per queste gare. Partiamo dal fioretto femminile in cui torneranno in pedana in ambito internazionale Elisa Di ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : esordio stagionale per spadisti e fiorettiste - Tornano in pedana Elisa Di Francisca e Martina Batini : Doppio appuntamento questo fine settimana per la Coppa del Mondo 2018-2019 di Scherma. A Berna ci sarà l’esordio stagionale degli spadisti, mentre ad Algeri quello delle fiorettiste. In pedana ci saranno dei ritorni importanti per l’Italia che punterà a partire subito al meglio. Andiamo quindi a scoprire le prospettive azzurre per queste gare. Partiamo dal fioretto femminile in cui torneranno in pedana in ambito internazionale Elisa Di Francisca ...

Scherma – Coppa del Mondo di Fioretto Femminile : le azzurre Tornano in pedana - grande rientro di Di Francisca e Batini : Elisa Di Francisca e Martina Batini tornano in pedana per la Coppa del Mono di Fioretto Femminile Inizia da Algeri la stagione di Coppa del Mondo di Fioretto Femminile. Saranno dodici le azzurre in pedana e per tre di loro si tratterà di una gara dal significato particolare. Per Alice Volpi sarà infatti la prima volta in gara da campionessa del Mondo. La fiorettista senese esordirà con al collo l’oro individuale conquistato a Wuxi lo ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2019 : le ambizioni dell’Italia. Alessandro Pittin e l’eterno dilemma salto - Torna Samuel Costa : Gli azzurri proveranno a lasciare il segno nella nuova stagione della Coppa del Mondo di Combinata nordica, che scatterà venerdì in Finlandia a Ruka. L’Italia nella scorsa stagione centrò nelle gare individuali un secondo e un quinto posto con Alessandro Pittin, ma ora con il ritorno di Samuel Costa e un Raffaele Buzzi in crescita, si può ambire sicuramente a risultati complessivamente migliori. La punta azzurra rimarrà Alessandro Pittin, che lo ...

Cortina - Torna la Coppa del Mondo di Snowboard : la grande sfida in attesa dei Mondiali del 2021 : Sabato 15 dicembre tutti a bordo pista o davanti allo schermo per ammirare le evoluzioni dei campioni internazionali della “tavola” sul Faloria: il Gigante Parallelo, prova della quarta edizione della Coppa del Mondo, è uno dei fiori all’occhiello del calendario FIS Cresce l’attesa per i Mondiali di sci a Cortina: un appuntamento a cui ci stiamo avvicinando, è il caso di dirlo, a passi “da Gigante”, con tappe che sottolineano, in ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Ruka 2018 : i convocati dell’Italia. Torna dopo un anno Samuel Costa : La stagione degli sport invernali inizia ad entrare finalmente nel vivo e riprende la propria marcia anche la Coppa del Mondo di Combinata nordica prevista a Ruka, in Finlandia, da giovedì 22 a domenica 25 novembre. Il programma prevede inizialmente la Provisional Competition Round, ovvero si salterà dal trampolino cercando di centrare la top-50. Nel giorno successivo si farà sul serio con la prova individuale del salto e la 10 km di fondo lungo ...

Golf - Rose si prende la rivincita e Torna numero uno del mondo : Vendetta Justin Rose. Il britannico torna al comando della classifica mondiale superando nuovamente Brooks Koepka. Senza nemmeno giocare - proprio come aveva patito la beffa la settimana scorso - Rose ...

Mondo Marcio è Tornato : è uscita la nuova canzone “DDR (Dio Del Rap)” : Ascoltala qui! The post Mondo Marcio è tornato: è uscita la nuova canzone “DDR (Dio Del Rap)” appeared first on News Mtv Italia.