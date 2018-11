Torna a tremare la terra Una scossa di terremoto mette in apprensione un’intera

caffeinamagazine

: @fattoquotidiano Non finisce più di deludermi:ridatemi il Marco di prima.Lui si li faceva tremare i potenti.Marco torna! - hirtbello : @fattoquotidiano Non finisce più di deludermi:ridatemi il Marco di prima.Lui si li faceva tremare i potenti.Marco torna! - exmatta : ?? Venerdì la banda torna in città. Segnatevi questa data e preparatevi per una serata selvaggia, The Bone Machine f… - CiccinaLupo : L'ho visto tremare terrorizzato, potrete pensare che io sia stata crudele ma non sapete cosa succede quando si spar… -

(Di giovedì 29 novembre 2018)a Massa di Somma, oggi 29 novembre. Una lievedi magnitudo 2.3 è stata registrata alle ore 16.55 a cinque chilometri sud est del Comune in provincia di Napoli. L’Istituto di geofisica e Vulcanologia (INGV) ha segnalato laavvenuta a due chilometri di profondità. Non si registrano danni a cose o persone.a Massa di Somma, oggi 29 novembre. Una lievedi magnitudo 2.3 è stata registrata alle ore 16.55 a cinque chilometri sud est del Comune in provincia di Napoli. L’Istituto di geofisica e Vulcanologia (INGV) ha segnalato laavvenuta a due chilometri di profondità. (Continua dopo la foto) I Comuni più vicini al rilevamento sono San Giuseppe vesuviano, Terzigno e San Sebastiano al Vesuvio. Secondo le informazioni apprese, lanon avrebbe provocato danni né a cose né a persone.la paura a Napoli e in Campania, dove uno sciame ...