Tokyo chiude in lieve rialzo In calo le borse cinesi

La borsa di Tokyo chiude in rialzo - Nikkei +0 - 39% : Roma, 29 nov., askanews, - Chiusura in rialzo per la borsa di Tokyo. Il Nikkei 225 ha terminato gli scambi guadagnando lo 0,39%, a 22.262 punti sulla scia dei rialzi messi a segno da Wall Street a sua ...

La borsa di Tokyo chiude in rialzo : I principali indici dell'Asia/Pacifico segnano un buon rialzo nella seduta odierna, 28 novembre 2018,, dopo il finale timidamente positivo di Wall Street. L'indice Nikkei della borsa di Tokyo ha ...

Borsa di Tokyo chiude in rialzo su traino Expo 2025 - Nikkei +0 - 76% : Roma, 26 nov., askanews, - La Borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo la prima seduta della la settimana, guidata dai guadagni nel settore delle costruzioni e da altre società collegate al Giappone che ...

Borsa di Tokyo chiude in rialzo su traino Expo 2025 - Nikkei +0 - 76% : Roma, 26 nov., askanews, - La Borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo la prima seduta della la settimana, guidata dai guadagni nel settore delle costruzioni e da altre società collegate al Giappone che ...

La borsa di Tokyo chiude in calo - Nikkei -0 - 35% : Roma, 21 nov., askanews, - Chiusura in calo per la borsa di Tokyo, contagiata dal ribasso di Wall Street. Il Nikkei 225 ha terminato gli scambi lasciando sul terreno lo 0,35%, a 21.507 punti

Tokyo chiude positiva - misto il resto dell'Asia : Inizio di settimana contrastato per i principali listini dell'Asia/Pacifico. Variazioni positive per le Borse di Cina e Giappone, mentre prevale il segno meno nel resto del Continente. Nel corso del ...

Tokyo chiude in ribasso ma l'Asia scommette su allentamento tensioni dazi : La borsa di Tokyo chiude le contrattazioni in rosso , mentre fanno meglio le altre borse asiatiche , che scommettono su un allentamento delle tensioni tariffarie fra USA e Cina. L'indice Nikkei della ...

La borsa di Tokyo chiude positiva - Nikkei +0 - 09% : Roma, 12 nov., askanews, - La borsa di Tokyo apre la settimana con il segno positivo, grazie al calo dello yen che spinge in avanti le esportazioni. Il Nikke 225 ha terminato gli scambi con un rialzo ...

La borsa di Tokyo chiude positiva - Nikkei +0 - 09% : Roma, 12 nov., askanews, - La borsa di Tokyo apre la settimana con il segno positivo, grazie al calo dello yen che spinge in avanti le esportazioni. Il Nikke 225 ha terminato gli scambi con un rialzo ...

Tokyo chiude in rialzo. In lieve calo le borse cinesi : I principali indici dell'Asia/Pacifico segnano un buon rialzo nella seduta odierna, dopo l' ottimo finale di Wall Street sui risultati delle elezioni midterm . L'indice Nikkei della borsa di Tokyo ha ...

Borsa Tokyo : chiude in forte rialzo - Nikkei +1 - 8% : La Borsa di Tokyo chiude in forte rialzo, sulla scia del rally di Wall Street, che ha brindato al pareggio conseguito alle elezioni di midterm. L'indice Nikkei avanza dell'1,8% a 22.486,92 punti. C'è ...

Tokyo chiude la giornata in deciso rialzo : Finale in buon rialzo per la borsa di Tokyo dopo la chiusura positiva di New York. Riflettori puntati sulla Bank of Japan che come da attese ha lasciato invariate le proprie decisioni di politica

Tokyo chiude la giornata in deciso rialzo : Finale in buon rialzo per la borsa di Tokyo dopo la chiusura positiva di New York . Riflettori puntati sulla Bank of Japan che come da attese ha lasciato invariate le proprie decisioni di politica ...

Borsa : Tokyo chiude in rialzo - +1 - 45% : ANSA, - ROMA, 30 OTT - La Borsa di Tokyo chiude le contrattazioni in netto rialzo, +1,45% con l'indice Nikkei che sale a 21.457,29 punti. Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire