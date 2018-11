Terremoto magnitudo 3 4 a Cosenza | doppia scossa prolungata Mappa

Terremoto in Calabria - sisma di magnitudo 3.4 nel Cosentino - : La scossa con epicentro a 4 km sudovest da Bisignano è stata registrata dall'Ingv alle 14.08. Non si segnalano danni a persone o cose

