Terremoto in Calabria | sisma di magnitudo 3 4 nel Cosentino

scossa di Terremoto di magnitudo 3.4 in Calabria con epicentro a Bisognano. Non si segnalano danni a cose e persone, ma il sisma è stato avvertito distintamente a Cosenza e nel resto della provincia: ecco l'elenco dei comuni coinvolti, tra cui Santa Sofia d'Epiro, Torano Castello, Lattarico, Rose, Acri, Cerzeto, Rota Greca.

Terremoto Calabria : scossa avvertita in provincia di Cosenza - epicentro a Bisignano [LIVE] : La popolazione della provincia di Cosenza ha avvertito un Terremoto pochi minuti fa. Secondo i dati preliminari INGV si è trattato di un evento ML 3.4 verificatosi precisamente alle 14:08 con epicentro a 4 km sudovest da Bisignano (Cosenza) con ipocentro a 8 km. L'articolo Terremoto Calabria: scossa avvertita in provincia di Cosenza, epicentro a Bisignano [LIVE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto Calabria - lo sciame sismico di Palmi e la storia sismica della Regione – 2ª parte : Dopo i tremendi eventi del 1738, bisogna attendere il 1791 per il verificarsi di un altro sisma in Calabria. Stavolta viene interessato il catanzarese, con epicentro nei pressi di Vazzano. Crollano molti edifici già lesionati nel 1738. Più grave quanto accade nel crotonese l’8 marzo 1832. Il Terremoto, di Magnitudo 6.5, colpisce di notte e distrugge Cutro, prossimo all’epicentro. Policastro, Papanice, Marcedusa, Crotone e Catanzaro i ...

Calabria : moderata scossa di Terremoto nel cosentino - 16 novembre 2018 (dati INGV) : scossa di terremoto moderata avvertita nel cosentino, epicentro su Villapiana. Ecco i dati INGV. Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 16 novembre 2018, esattamente...

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata nella notte, alle ore 2,17, in Calabria, con epicentro a Villapiana (Cosenza). Il sisma, avvertito dalla popolazione ma che non ha prodotto danni a persone o cose, ha avuto origine ad una profondità di circa 24 km, secondo le rilevazioni della Sala Sismica dell'Ingv di Roma.

Terremoto di 5.0 nel Peloponneso avvertito anche in Puglia e Calabria : Un Terremoto di magnitudo 5.0 è avvenuto alle 10:02 (ora italiana) al largo della costa occidentale del Peloponneso, in Grecia. La scossa è stata avvertita, seppur lievemente, anche in...

Terremoto Reggio Calabria - l’esperto ai microfoni di MeteoWeb sullo sciame sismico di Palmi : “tutto nella normalità - ecco perché” : Lo sciame sismico che sta interessando la zona di Palmi ha messo in allarme la popolazione. Ne parliamo con Gianluca Valensise, Dirigente di Ricerca dell’INGV, esperto di sismotettonica e grande conoscitore della geodinamica che caratterizza il territorio calabrese. – Dottor Valensise, lo sciame sismico di Palmi è una novità? “Assolutamente no. L’intera Calabria è tra le regioni più sismiche d’Italia e la ...

Terremoto Calabria - lo sciame sismico di Palmi e la storia sismica della Regione – 1ª parte : Quanto sta accadendo a Palmi risolleva il problema della sismicità in Calabria, notoriamente tra le regioni più sismiche d’Italia. Questo è dimostrato anche dalla tabella cronologica di MeteoWeb relativa a tutti i terremoti con Magnitudo superiore a 5.5. In duemila anni di storia la Calabria è stata interessata da una ventina di terremoti distruttivi che hanno coinvolto praticamente tutto il suo territorio. Eventi caratterizzati dai più ...

Due scosse di Terremoto in mare sono state registrate sulla costa calabra meridionale alle 16.01 e 16.15. l'Ingv ha rilevato magnitudo di 3.4 (alle 16.01) e 3.0 (alle 16.15), entrambe a...