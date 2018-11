Termovalorizzatore di Copenaghen | si scia sulla spazzatura La neve artificiale è made in

Inceneritori - a Copenaghen sul nuovo Termovalorizzatore c’è una pista da sci : Sta per entrare in funzione la nuova struttura, che produrrà energia a impatto zero: dai camini uscirà solo vapore acqueo. Attorno un parco con impianti sportivi

A Copenaghen vanno a sciare sul Termovalorizzatore : Un viaggio in Scandinavia Normalmente, quando si torna a Napoli da soggiorni in altre realtà, ci si stupisce del riuscire a viverci quotidianamente tra degrado, servizi pubblici inefficienti, scarso senso civico della popolazione, cattiva amministrazione, traffico, sporcizia, maleducazione, etc. Poi ci si fa il callo e ci si adegua. Partito per un viaggio di lavoro tra Malmoe e Copenhagen, ero già preparato ad un confronto impietoso con la ...