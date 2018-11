Blastingnews

: Ragazzi, è la fine di un pezzo di storia ?? - VanityFairIt : Ragazzi, è la fine di un pezzo di storia ?? - ElisaDiGiacomo : Terence Hill appende la tunica al chiodo: la prossima stagione sarà l'ultima - FrancescaFtl : DON MATTEO NON PUÒ FINIRE!!! -

(Di giovedì 29 novembre 2018) Una delle fiction più amate dal publico del piccolo schermo chiuderà i battenti: Don Matteo. La fiction campione d’incassi, dopo la messa in onda della dodicesimaandrà in ‘pensione’. L’indiscrezione bomba è stata lanciata da Nathalie Guetta, storica perpetua della serie. Attraverso un intervista rilasciata per Blogo, l’ex concorrente di Ballando con le Stelle ha dichiarato: ”Interpreterò per l’volta il personaggio di Natalina. Tutti lo sanno che la fiction chiuderà i battenti, dopo la dodicesima”. La rivelazione di Nathalie, ha sconvolto tutti i fan appassionati di una delle saghe più longeve della tv italiana.In realtà proprio come ribadito dall’attrice francese già da tempo si mormorava l’interruzione della fiction, ma oggi ha trovato la sua conferma. La sorella del famoso deejay David, ha confessato anche cosa abbia significato per lei il ruolo della ...