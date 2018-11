Terapia del diabete tipo 1

fondazioneserono

: RT @SanRaffaeleMI: L’Istituto San Raffaele Telethon per la terapia genica sarà a Bruxelles nella sede del Parlamento Europeo per rappresent… - cottinilor : RT @SanRaffaeleMI: L’Istituto San Raffaele Telethon per la terapia genica sarà a Bruxelles nella sede del Parlamento Europeo per rappresent… - Adolfom63 : @07Emmedi Forse gli hanno detto che siamo tutti tanto vecchi che non ci servono più le pensioni, ma tanta droga per la terapia del dolore?? - AssenzaRaffaele : RT @irongrafFT: Effetti della terapia manuale sull’esperienza dolorosa del paziente Bishop - Bialosky (Pulici - Graziani) (DelPiero - Tr… -

(Di giovedì 29 novembre 2018) Il1 è una malattia del sistema immunitario causata dall’improvvisa distruzione delle beta cellule del pancreas deputate alla produzione di insulina. Colpisce i giovani di età inferiore ai 35 anni, e quindi i bambini di ogni età. Si presenta con una sintomatologia che comprende di solito sete intensa, poliuria e dimagrimento nonostante il buon appetito. Laè rappresentata dalla somministrazione dell’ormone deficitario e cioè l’insulina. Essa viene somministrata per via sottocutanea: per essere assorbita dal tessuto sottocutaneo l'insulina umana deve essere in forma monomerica o dimerica. Il legame con alcune sostanze, come la protamina, e la modificazione della stessa molecola dell’insulina hanno allungato il tempo di azione e abbreviato il tempo di assorbimento, riducendo notevolmente il picco glicemico post prandiale. Le insuline analoghe sono quelle attualmente ...