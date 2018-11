Tassa rifiuti | quanto pagano gli italiani | enormi differenze Nord-Sud E mentre la

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 novembre 2018) Dalle 153 euro che i cittadininella provincia di Belluno ai 571 che sborsa invece chi vive a Trapani. Eccogliper la Tari, ladei. L’analisi annuale che Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva fa sui costi sostenuti per lo smaltimento nelle regioni e in tutti i capoluoghi di provincia, evidenzia delleterritoriali. Nel 2018 ladeiammonta in media a 302 euro, ma tra la regione più economica e quella più costosa si registra uno scarto di oltre il 120% e, fra la provincia meno cara e quella più cara, addirittura di oltre il 270 per cento.“Ancora una volta la nostra indagine restituisce la fotografia di un paese con marcateterritoriali in termini di produzione di, raccolta differenziata e costi sostenuti dalla cittadinanza”, commenta Antonio Gaudioso, segretario generale di ...