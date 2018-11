optimaitalia

: Tantissime #truffe da call center falsi: ecco le domande più pericolose e app per tutelarsi - GioPao9 : Tantissime #truffe da call center falsi: ecco le domande più pericolose e app per tutelarsi - OptiMagazine : Tantissime #truffe da call center falsi: ecco le domande più pericolose e app per tutelarsi -

(Di giovedì 29 novembre 2018)Stanno spopolando in questo periodo leda. Questa la sentenza che giunge in queste ore da una fonte affidabilissima come G Data e che coinvolge, seppur in modo indiretto, autentici colossi come Wind Tre, Vodafone, TIM ed ENEL. Cerchiamo dunque di comprendere gli scenari che si stanno creando in Italia per proteggersi dalle suddette, ma anche di individuare dei rimedi contro i quali potreste essere meno esposti a chiamate inopportune eper la vostra sicurezza.In un contesto di questo tipo, secondo la fonte (qui troverete lo studio completo) si tratta di gruppi di hacker in grado di generare numeri completi per il mobile e di effettuare chiamate, con cui vengono effettuate normalissime. Ad esempio "riesce a sentirmi?", in modo tale da indurre l'utente finale a rispondere con "sì", oppure "no". A quel punto parte il montaggio di una ...