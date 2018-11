Tajani | ' Se non si cambia la manovra | gli italiani pagheranno un prezzo amarissimo'

Manovra - Tajani : “Non è questione di cene - ma di sostanza. Governo ancora in tempo per cambiare” : “Formalmente sorrisi e strette di mano, vedremo se l’Italia vorrà cambiare la Manovra perché è l’unica possibilità per cercare di dare una risposta positiva agli italiani. Non è una questione di cene e cenette ma di sostanza. Bene che si abbassino i toni di uno scontro che fa danni all’Europa e all’Italia, ma la questione fondamentale sono i contenuti della Manovra. Se si cambierà questa Manovra, cambierà anche il ...

Tajani : "Moscovici eviti commenti però l'Italia non faccia guerra al mondo intero' : "Moscovici farebbe bene a stare zitto. Dovrebbe fare il suo lavoro e non commenti. Così come Salvini e Di Maio non dovrebbero fare la guerra al mondo intero, perché la guerra la perderebbero gli italiani e i loro risparmi". Così il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, ospite del programma del Tg2 Frankenstein.Parlando della procedura europea sulla manovra italiana poi Tajani ha aggiunto: "Non credo ci sia un pregiudizio contro ...

Tajani : "Questa Unione non è efficace e va cambiata - solo così si salverà" : Secondo il presidente è necessaria un'Europa ' più politica, che sia davvero capace di dare risposte efficaci ai cittadini '. Perché ' una politica incapace di rispondere al diffuso senso d'...

Forza Italia non fa sconti : "Manovra da rifare". Attacco grillino a Tajani : Dietro al governo gialloverde Forza Italia non vede solo un pericolo per l'economia Italiana, ma per la stessa democrazia del Paese. Silvio Berlusconi insiste sulla "deriva autoritaria", che legge nelle azioni e nelle parole dei ministri, sul rischio del sovranismo antieuropeo che porta ad isolarci.Che la manovra sia "un disastro" il leader azzurro lo ha detto domenica sera nello stadio del suo Monza e lo ripete ieri mattina su Twitter. "Avrà ...

Di Maio : Italia non è isolata - fuori dal mondo è Tajani : Roma, 15 ott., askanews, - 'Tajani dice che l'Italia è isolata in Europa, in realtà è lui che è isolato dal mondo. Fa parte di una maggioranza politica che in Italia è scomparsa il 4 marzo e che a maggio sparirà anche dall'Europa. Per informazioni chieda a Juncker il cui partito alle elezioni in Lussemburgo ...

Manovra - Tajani : non condivido polemiche di Juncker e Moscovici : Bruxelles, 10 ott., askanews, - 'Non condivido i toni polemici' del residente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e del commissario agli Affari economici e finanziari, Pierre Moscovici; 'non ...

Manovra - Tajani : problema è a Roma non Ue : 16.46 "Il problema non è la Ue ma è a Roma". Così il presiente del parlamento Ue,Tajani."Il problema sono i mercati e la Manovra che è fatta male". "Arrivare a un deficit del 2,9% con un crescita che si fermasse a 1% invece che a 1,5% stimato,significherebbe che il debito aumenta.Le banche dovranno pagare di più il denaro e non possono erogare prestiti a famiglie e imprese;già Candy e Versace sono passate a stranieri". Sulla tragedia di ...

Manovra - Tajani : è da bocciare perché non aiuta giovani e imprese : "Una Manovra da bocciare". E' il giudizio del presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani sul Def. "La Commissione europea ha scritto quello che dicono tutti i ...

Tajani : per quattro cialtroni non si fa la Tav Torino-Lione : Bologna, 24 set., askanews, - Per 'quattro delinquenti dei centri sociali' la politica ha paura di 'perdere consensi'. Così per colpa di 'quattro cialtroni' si 'impedisce di costruire un'opera ...

Tajani contro Casalino : 'Non può stare seduto a Palazzo Chigi' : Dura presa di posizione del presidente del Parlamento europeo dopo laudio nel quale il portavoce di Conte ventila "purghe" contro i funzionari del Mef

Tajani a Berlusconi : Vieni a vedere Ronaldo a Frosinone : FIUGGI, Frosinone, - 'Silvio, stasera allo Stirpe c'è Frosinone - Juve: perché non Vieni con me a vedere Ronaldo?' . È questo l'invito che Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, formulerà ...

Tajani contro Bannon : "Vuoi distruggere l'Ue? Torna a casa" : Steve Bannon punta alle prossime elezioni europee. E intende farlo con il suo nuovoprogetto politico "The Movement" che ha la pretesa di radunare tutti i populismi antieuropeisti. contro il progetto dell"ex consulente di Donald Trump, però, si è scagliato oggi il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani."Sono un sovranista europeo - ha detto il vicepresidente di Forza Italia - Quando arriva un signore come Steve Bannon a dirci cosa ...

Bannon a Roma divide centrodestra - Tajani : 'se ne torni a casa' : Roma, 21 set., askanews, - Steve Bannon apre di nuovo un solco nel centrodestra, all'indomani del vertice a palazzo Grazioli Salvini-Berlusconi-Meloni che sembrava aver ricucito il fronte diviso dalla ...