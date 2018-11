Sylvester Stallone dice addio a Rocky Balboa | l' ultima foto su Instagram fa commuovere i

Sylvester Stallone : Rocky finirà : Sylvester Stallone non interpreterà mai più Rocky Balboa . Mentre cresce l'attesa per il rilascio di 'Creed 2' - uscito la scorsa settimana negli Usa e in programmazione in Italia per gennaio - l'...

Boxe - Sylvester Stallone annuncia l’addio a Balboa : “Tutto finisce - ma Rocky non morirà mai” : Sylvester Stallone ha annunciato l’addio a Rocky Balboa, uno dei personaggi cinematografici più famosi della storia, nonché diventato un simbolo dell’intero mondo della Boxe. L’attore 72enne, dopo aver interpretato per otto volte il mitico pugile, farà quindi la sua ultima apparizione in Creed II, che uscirà nei cinema italiani il prossimo 24 gennaio. Queste il messaggio di Stallone su Instagram: “Vorrei ringraziare tutte le persone che hanno ...

Sylvester Stallone : dopo Creed 2 - l’addio a Rocky Balboa : (Anche) le cose belle hanno un termine e questo succede a Rocky Balboa: Sylvester Stallone ha infatti appena annunciato il suo prossimo addio al personaggio del pugile più amato nella storia del cinema. Sly ha deciso di appendere definitivamente al chiodo i guantoni da box, passando il testimone al nuovo personaggio di Adonis Johnson (interpretato da Michael B. Jordan), star della saga Creed, spin-off di Rocky. Proprio nei due film – Creed ...

Rocky/ Le curiosità del film con Sylvester Stallone in onda su Rai Movie - oggi - 24 novembre 2018 - - IlSussidiario.net : Rocky, il film drammatico in onda su Rai Movie oggi, sabato 24 novembre 2018. Nel cast Sylvester Stallone, le curiosità del film.

Rocky - sabato in Tv su Rai Movie il primo film della saga con Sylvester Stallone : sabato 24 novembre, alle 21:10 circa, va in onda su Rai Movie il film "Rocky". La celebre pellicola ormai ha più di quarant'anni, ma ogni volta che viene ritrasmessa riesce sempre a incollare davanti al piccolo schermo un discreto numero di telespettatori. Nel corso degli anni, le gesta del pugile italo-americano Rocky Balboa, impersonato da Sylvester Stallone, hanno dato vita a vari sequel, ma il fascino dei primi due film della saga non è mai ...

Brigitte Nielsen : red carpet con l’ex marito Sylvester Stallone : Quando capita di rivedere, dopo tantissimi anni, l’ex marito e far finta di niente. Tutt’al più, cercare di sdrammatizzare con i presenti. Sarà successo a molte donne, ma se si tratta di star famose, e l’occasione è un red carpet importante, la cosa non può passare inosservata. È successo infatti che la teutonica Brigitte Nielsen, 55 anni compiuti, e fresca di nascita della sua quinta figlia, Frida, si sia presentata alla premiere ...

Sono iniziate le riprese di Rambo 5 con Sylvester Stallone : Torna a vestire i panni di Rambo. In lavorazione il quinto capitolo della saga. A dare la notizia è stato

Rambo 5 - ecco il look di Sylvester Stallone nel nuovo sequel : Dimenticate le giungle tropicali del Vietnam, ora John Rambo è pronto a dare filo da torcere ai suoi avversari in un ranch in pieno stile americano. È quello che si intuisce dalle prime immagini di Rambo 5, il nuovo sequel della saga cinematografica sull’eroe militare nata nel 1982, che sono state postate dallo stesso protagonista Sylvester Stallone sul suo profilo Instagram. L’attore ha così ufficializzato l’inizio delle ...

