Supercoppa Italiana; Sicuri che l’Arabia Saudita sia la scelta migliore?

(Di giovedì 29 novembre 2018) Il prossimo 16 gennaio si giocherà, finalmente, la. Se la contenderanno la Juventus, vincitrice del campionato e della Tim cup, e il Milan, che perse in finale di Tim cup contro i bianconeri lo scorso maggio. Le due squadre si sono affrontate anche due stagioni fa, a Doha, ed ebbero la meglio, ai rigori, i rossoneri di Montella.Questa edizione dellasarà la decima della storia a giocarsi fuori dai confini nazionali (e la sesta negli ultimi nove anni), dopo che già in passato si giocò a Washington (1993), a Tripoli (2002), a New York (2003), a Pechino (2009, 2011 e 2012), a Doha (2014 e come già detto nel 2016) e a Shangai (2015). Per l’edizione 2018 (anche se si gioca nel 2019 è comunque l’edizione 2018) è statacome sede Gedda, in ArabiaChe il calcio, ma gli sport di squadra in generale potremmo dire, viste le partite di NFL a ...