Super ricchi svizzeri più ricchi di 1 | 7 miliardi nel 2018

Super ricchi sempre più ricchi : Dalla crisi finanziaria - dieci anni fa - il patrimonio delle 300 persone più ricche della Svizzera è cresciuto all'anno mediamente di 28 miliardi ...

Pd : Martina e Zingaretti per la patrimoniale sui Super-ricchi - Minniti contrario : Ma soprattutto dobbiamo discutere di come tassare le multinazionali: in un'economia immateriale la base imponibile non più diventare anch'essa immateriale. Faremo delle proposte. Il riferimento è ...

Ottobre nero per i Paperoni hi-tech : la caduta del Nasdaq brucia 60 miliardi di dollari ai Super-ricchi : Il più ricco del mondo si conferma comunque Jeff Bezos con i suoi 138 miliardi di dollari. Ma il patron di Amazon è anche il miliardario che ha registrato la maggior contrazione del patrimonio: al 31 ...

Ottobre nero per i Paperoni hi-tech : la caduta del Nasdaq brucia 60 miliardi di dollari ai Super-ricchi : Per il settore tecnologico quello appena concluso è stato un mese di inversione di tendenza: la flessione del 9,2% del Nasdaq si è trasformata in una perdita secca per i i protagonisti di Big tech, che ha coinvolto anche i colleghi cinesi, i quali hanno visto la loro ricchezza personale ridotta di oltre 60 miliardi di dollari in un mese, stando ai calcoli fatti sulla base della classifica del Bloomberg Bilionarie Index. ...

Bomba sul calcio : l’Uefa avrebbe pagato i club più ricchi per evitare la nascita di una Superlega : La Uefa avrebbe pagato i più grandi club europei, tra cui Juve, Milan, Real Madrid e Bayern Monaco, per evitare che creassero una Superlega destinata a far sparire le competizioni nazionali ed europee. I vertici della confederazione avrebbero anche chiuso un occhio nei confronti del Paris Saint-Germain e del Manchester City che avevano ampiamente s...

Super ricchi - patrimonio da record : 8.900 miliardi : Oltre a creare posti di lavoro e prosperità, le loro iniziative hanno un impatto che va al di là dell'economia. Sta emergendo, infatti, una nuova generazione che vede un'opportunità nelle principali ...

PES 2019 si arricchisce con l'arrivo delle licenze della Chinese Super League e della Thai League : PES 2019 volge il suo volto a oriente, con l'arrivo di due nuove leghe ufficiali, la Chinese Super League e la Thai League Thailandese.Entrambe saranno introdotte con il PES 2019 Data Pack 2.0, previsto per il 25 ottobre su tutte le piattaforme. Come riporta Videogamer, le licenze ufficiali dei due campionati includono come è ovvio tutte le loro squadre e i rispettivi stemmi. Tra le altre novità troviamo due nuovi stadi, quello dell'AS Monaco ...