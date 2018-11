Sul Global Compact Conte da avvocato del popolo a impiegato dei vicepremier

huffingtonpost

(Di giovedì 29 novembre 2018) In politica, la forma è sostanza. Tanto più in democrazia. Dunque, un vicepresidente del consiglio che smentisce platealmente il premier dovrebbe poi disarcionarlo, oppure dimettersi. Così dicono, almeno, le regole canoniche.Ieri Salvini ha ridicolizzato il "suo" presidente del consiglio. Fingendo di ignorare cheaveva preso impegni solenni di votare il "migration" parlando all'assemblea delle Nazioni Unite, ha spiegato che invece il governo sottoporrà la questione al Parlamento puntualizzando che la Lega, ovviamente, voterà contro.Salvini non ha usato aneppure il riguardo di far annunciare a lui, in prima persona, il capovolgimento della posizione italiana. Ea sua volta ha fatto da fievole eco alle parole del suo vice cercando di dire -con sommo sprezzo del ridicolo- che lui non aveva cambiato idea e che si trattava ...