Starbucks apre al Terminal 1 di Malpensa

Starbucks alla conquista dell’Italia : apre a Firenze - Bologna - Venezia e Torino dopo Milano : Dove aprirà Starbucks in Italia? Il colosso americano, dopo Milano , si prepara a conquista re tutta la Penisola, annunciando l'apertura di almeno altri 15 punti vendita in alcune delle maggiori città italiane, soprattutto del Centro-Nord: tra queste, Roma, Firenze , Torino , Bologna e Venezia , Padova e Verona. Ecco le possibili date di inaugurazione.Continua a leggere

Starbucks - apre secondo negozio a Milano Garibaldi/ Dopo Frappuccino Cordusio nuovi 25 punti vendita in Italia - IlSussidiario.net : Starbucks apre secondo negozio a Milano Corso Garibaldi : sabato San Babila, pronti altri 25 punti vendita in tutta Italia . I nuovi 'centri' del Frappuccino

Starbucks apre una seconda caffetteria a Milano. E questa volta servirà il Frappuccino : La promessa era stata fatta durante la presentazione della prestigiosa Reserve Roastery di Piazza Cordusio: «Entro la fine dell’anno – aveva anticipato il chairman Howard Schultz – Starbucks aprirà a Milano altre due caffetterie, locali classici in cui sarà possibile trovare tutti i prodotti che hanno reso celebre la nostra catena nel mondo». E così sarà, a quanto pare. All’angolo tra Corso Garibaldi e Piazza XXV Aprile, ...

Starbucks apre ai sordomuti : primo caffè negli Usa con i camerieri specializzati nella lingua dei segni : Quello di Washington non è però il primo caffè per sordomuti al mondo: il primo era stato aperto proprio da Starbucks nel 2016 in Malesia, mentre quello di Washington vicino la Gallaudet è appunto il ...