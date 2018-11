Star Wars Battlefront 2 ora gratuito con EA Access

Kipling presenta una capsule collection dedicata a Star Wars [GALLERY] : Kipling presenta la collezione Star Wars: una capsule collection ispirata alla fenomenale saga di fantascienza Kipling lancia una collezione unisex in limited edition di zaini, borse ed accessori ispirati alla saga di Star Wars di Lucasfilm Ltd, dedicata a tutti i fan, dai più grandi ai più giovani. Per celebrare Solo: A Star Wars Story, la collezione comprende 25 modelli tra zaini, cartelle, astucci per penne e matite, borse a tracolla, ...

«Star Wars IX» e la scomparsa di Leila : Addio a Carrie FisherAddio a Carrie FisherAddio a Carrie FisherAddio a Carrie FisherAddio a Carrie FisherAddio a Carrie FisherAddio a Carrie FisherAddio a Carrie FisherAddio a Carrie FisherAddio a Carrie FisherAddio a Carrie FisherQuando Carrie Fisher è scomparsa due anni fa, erano in molti a chiedersi che fine avrebbe fatto la Principessa Leila, il suo personaggio più iconico, tornato alla ribalta proprio nell’ottavo capitolo di Star ...

Obi-Wan Kenobi arriva in Star Wars Battlefront 2 la prossima settimana : Grievous è uno dei personaggi più popolari di Star Wars e recentemente è entrato a far parte di Star Wars Battlefront II. Secondo EA, "addestrato nelle arti Jedi dallo stesso conte Dooku, sarai in grado di ispirare la paura nei tuoi nemici mentre prendi il controllo del temibile generale Grievous." Tuttavia, c'è dell'altro in arrivo per il gioco.Come segnala Windowscentral, il 28 novembre 2018 Star Wars Battlefront II riceverà un nuovo ...

5 regali a tema Star Wars : Che la forza sia con voi, cari lettori di ChimeraRevo! Come non iniziare un articolo dedicato al mondo di Star Wars se non con una celebre frase pronunciata dai guerrieri Jedi? Nonostante questo e nonostante leggi di più...

Star Wars - Pedro Pascal sarà il protagonista di The Mandalorian di Disney+ : Diego Luna nel prequel di Rogue One, Pedro Pascal in The Mandalorian. Il mondo di Star Wars su Disney+ si colora di Sudamerica, di sfumature latine.L'annuncio non è ancora ufficiale ma Variety in anteprima annuncia che a Pedro Pascal è stato offerto il ruolo di protagonista in The Mandalorian la prima serie tv di Star Wars scritta da Jon Favreau e realizzata per il servizio di streaming della Disney, chiamato Disney+ atteso nel 2019, ...

Star Wars - Pedro Pascal sarà il protagonista di The Mandalorian : Continuano a susseguirsi gli aggiornamenti per quanto riguarda i titoli che andranno a rimpolpare Disney+, la piattaforma di streaming della casa di Topolino che farà il suo debutto nel 2019. Una delle produzioni più attese è sicuramente The Mandalorian, ovvero la prima serie tv tratta dall’universo tematico di Star Wars. La serie creata da Jon Favreau ha trovato ora il suo protagonista nell’attore di origini cilene Pedro ...

Star Wars IX : Rey otterrà una nuova soada laser? : Quel che è certo è che non potremo avere le risposte che cerchiamo finchè Episodio IX non sarà ufficilmente rilasciato nei cinema di tutto il mondo. Fino ad allora non ci rimane che attendere ...

Disney diventa plus e sfida Netflix : cartoon e film in streaming - anche Star Wars : Dalle voci si è passati ai fatti. Disney fa sul serio ed entro il 2019 lancerà Disney + , il servizio della multinazionale californiana per vedere in streaming film e serie tv . Si preannuncia ...

Serie tv prequel di Star Wars Rogue One con Diego Luna su Disney+ - lo streaming Disney (con già sito italiano) : Il CEO Disney Bob Iger ha parlato del futuro della società a un incontro con gli investitori concentrandosi principalmente sulla tanto attesa e chiacchierata piattaforma di streaming che da oggi in poi chiameremo semplicemente Disney+ e non "streaming Disney".La piattaforma Disney+ arriverà verso la fine del 2019 e Iger ha confermato i piani per un investimento globale e non solo pensato per gli Stati Uniti, anche se non ha rivelato tutti ...

Disney conferma la serie su Rogue One - Diego Luna di Narcos torna nello spin-off di Star Wars : Il servizio streaming della Disney prende forma. La casa di Topolino conferma la serie su Rogue One, il fortunato spin-off della saga cinematografica di Star Wars. La Lucasfilm ha annunciato la produzione di uno show prequel incentrato su Cassian Andor, personaggio interpretato da Diego Luna nel film del 2016. L'attore di Narcos riprenderà tale ruolo per la serie su Rogue One. Il progetto, ancora senza titolo, secondo la prima sinossi ...

Miltos Yerolemou racconta la sua esperienza nel Trono di spade e in Star Wars - Il risveglio della Forza : All'epoca facevo dei piccoli spettacoli nei pub e lei è venuta a vedermi, ci siamo conosciuti e siamo rimasti in contatto. Inizialmente ero stato considerato per il ruolo di Lord Varys, nel provino ...

Non solo Star Wars Jedi : Fallen Order : Respawn ha in programma l'uscita di alcuni giochi entro le prossime festività natalizie : Durante la conference call di Electronic Arts per il secondo trimestre dell'anno fiscale 2019, sono state divulgate nuove informazioni sullo studio Respawn Entertainment di proprietà di EA, riguardo i loro progetti imminenti.Come riporta Dualshockers, l'amministratore delegato di EA, Andrew Wilson, ha parlato del futuro della società e di ciò che gli investitori possono aspettarsi. In questa occasione, ha ricordato "i giochi di Respawn che ...

Star Wars - abbandonato il film su Boba Fett : L’universo di Star Wars sembra essere, in questi ultimi mesi del 2018, in continua ebollizione. Non solo sono stati ufficializzati nuovi progetti, come la serie tv The Mandalorian, ma altri sono stati invece archiviati. Questo secondo caso riguarda il progetto del film spinoff su Boba Fett. Ventilato a partire dal maggio scorso, secondo alcune fonti ufficiali all’interno della stessa Disney la lavorazione della pellicola è stata ...

eSports - Jade Raymond lascia la EA Motive! Chi guiderà lo studio? Progetto su un gioco di Star Wars : Jade Raymond, che in passato ha lavorato per Ubisoft e ha contribuito alla creazione di capolavori come Assassin’s Creed, ha lasciato la sua posizione all’interno di EA. Così facendo, ha dovuto lasciare anche lo studio da lei stessa fondato tre anni fa: EA Motive. Chi condurrà ora lo studio che porta avanti un Progetto ancora non ben definito su un gioco di Star Wars? La risposta ce la fornisce direttamente EA con la sua dichiarazione. Jade ...