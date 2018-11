Stampa 3D e machine learning per riprodurre fedelmente i quadri più famosi

wired

(Di giovedì 29 novembre 2018) Il problema diun dipinto su una superficie bidimensionale è che lenti attuali — coi loro mix di inchiostri nero, ciano, magenta e giallo — fanno un lavoro pessimo nel replicare l’infinita gamma di colori alle quali gli artisti hanno dato vita per trasporre su tela ciò che hanno immaginato. Le cose potrebbero cambiare con RePaint, un sistema messo a punto dai ricercatori del Mit che fa leva su tecnologie come3D per generare copie di opere d’arte “fino a quattro volte più realistiche” rispetto alle stampe più sofisticate attualmente in circolazione.Il processo di3D utilizza unisce due tecniche differenti: da una parte la ben conosciuta retinatura che – proprio come avviene in molti processi dibidimensionale – mescola minuscoli punti di dimensioni differenti per simulare varie gradazioni a partire da ...