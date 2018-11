Sono due e non 38 i furti subiti dal commerciante di Arezzo che ha ucciso il ladro

agi

(Di giovedì 29 novembre 2018) Sei denunce in 4 anni, di cui solo due a seguito di un furto consumato, le altre quattro per tentato furto. Fredy Pacini, ildiche l'altra notte ha sparato a due presunti ladri in fuga uccidendone uno, non aveva quindi subito ben 38in pochi anni.A chiarire la questione all'Agi è il comandante del nucleo operativo dei carabinieri di, Giovanni Rizzo. "A noi risultano sei denunce da parte di Pacini - spiega - dal 2014 a oggi, che diventano forse una decina andando più indietro negli anni. Certo non 38, come aveva dichiarato già mesi fa lo stesso Pacini. Probabilmente, visto che dal 2014 dormiva all'interno della sua azienda, l'imprenditore avrà contato tutte le volte in cui ha avuto la sensazione che qualcuno stesse cercando di entrare, ma per noi contano le denunce ovviamente, e queste sono state ...