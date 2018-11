Sondaggio | il 42 per cento degli elettori non sa chi votare Il dato che mette in allarme

Sondaggio - la squadra più odiata dagli italiani? No - non è la Juve : perché l'Inter fa rosicare : A inizio anni Duemila l' Inter era la squadra più ridicolizzata. Quella del presidente che buttava miliardi su miliardi senza vincere , quasi, nulla. La squadra che i cugini rossoneri irridevano con ...

Vulcani - Sondaggio : quasi una persona su 2 non si sente “assolutamente minacciata dal Vesuvio” : Un sondaggio condotto presso il Liceo Villari di Napoli ha rivelato che il 3% del campione pensa che il Vesuvio sia un vulcano spento. “Abbiamo compiuto un’indagine campionaria molto attenta che ha coinvolto i nostri studenti i familiari stretti ma anche non stretti. Il rischio Vulcanico sembra essere sentito, come condizione, solo dalle popolazioni dell’area circumvesuviana e molto meno da quella napoletana e anche quella dell’area di Napoli ...

Sondaggio Tecnè : crescono sfiducia e preoccupazione per la Manovra : Secondo la rilevazione dell'Istituto crescono i dubbi degli italiani sulla Manovra di governo rispetto alla precedente rilevazione di un mese fa. I giudizi positivi scendono dal 40% al 38% mentre ...

Agorà - Sondaggio Emg : Lega primo partito. Il tracollo del M5s : quanto ha perso in una settimana : Aumenta lo spread tra Lega e M5s . Secondo un sondaggio EMG Acqua presentato ad Agorà , su Raitre, se si votasse oggi il partito di Matteo Salvini sarebbe il primo partito con il 31,1% , in calo dello ...

Roma - Sondaggio per Rafinha : Monchi studia il piano : Roma - Rafinha è sul mercato. E ha un prezzo: 30 milioni. Non è facile prenderlo, perché la concorrenza è qualificata e agguerrita. Ma può essere una buona occasione per la Roma . Rifiutando sdegnato ...

Sondaggio Index per PiazzaPulita - il trionfo di Salvini : Corrado Formigli - le cifre del successo leghista : Crolla il Movimento Cinque stelle, crolla Luigi Di Maio . Resta salda la fiducia nel leader della Lega Matteo Salvini . E' quanto emerge dal Sondaggio Index research illustrato ieri sera 15 novembre a ...

Sondaggio - il M5s scende ancora : declino inarrestabile. Perde un punto al mese : Però non è la fine del mondo. I veri guai per M5S arriveranno a primavera. Poco prima del voto. Quando la gente che si era fidata di Giggino scoprirà che le mance di cittadinanza non saranno di 780 ...

La polizia salva un cane dai maltrattamenti e lo adotta : un Sondaggio social per dargli il nome : Gli agenti della polizia di Granada hanno chiesto su Twitter che nome dare al cucciolo di pastore tedesco che hanno salvato...

Polizia di Granada salva un cane dai maltrattamenti e lo adotta : Sondaggio in rete per il nome : Un cucciolo di pastore tedesco salvato in Spagna dalla Polizia di Granada da un uomo che lo stava prendendo a calci diventerà un cane poliziotto. Gli agenti che lo hanno salvato dalla botte hanno infatti deciso anche di adottarlo. A decidere il nome ci pensa la rete: in tanti finora hanno votato su Twitter.--Nei giorni scorsi la Polizia di Granada, in Spagna, ha fermato per strada un uomo che stava prendendo a calci un cucciolo di pochi mesi di ...

Meloni & co. superano Forza Italia Il Sondaggio che fa tremare Arcore : Un sondaggio cho fa tremare Forza Italia e la villa di Silvio Berlusconi ad Arcore. Secondo quanto risulta ad AffarItaliani.it, esiste una rilevazione effettuata all'interno di Fratelli d'Italia ai primi di novembre che assegna al nuovo movimento sovranista e conservatore... Segui su affarItaliani.it

Sondaggio - la Lega sotto il 30 per cento : la furia di Salvini - paga l'effetto-Di Maio : Per la prima volta i sondaggi danno la Lega sotto il 30 per cento e Matteo Salvini è una furia. Ai suoi manda un messaggio: 'Profilo basso sulla Tav, non rilasciate dichiarazioni'. Del resto la ...