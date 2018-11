Soldini e Maserati vicini al traguardo

Vela – RORC Transatlantic Race : Maserati Multi 70 e Giovanni Soldini partiti per la 5a edizione : Maserati Multi 70 e Giovanni Soldini partiti per la 5a edizione della RORC Transatlantic Race. Il Team italiano è pronto per la sfida con PowerPlay È partita oggi 24 novembre, alle 12.00 UTC, la 5a edizione della RORC Transatlantic Race, organizzata dal Royal Ocean Racing Club: 10 le imbarcazioni allineate sulla linea di partenza a Lanzarote, (Isole Canarie, Spagna), pronte a percorrere le 2995 miglia attraverso l’oceano Atlantico che le ...

Vela – RORC Transatlantic Race : Maserati Multi 70 e Giovanni Soldini a Lanzarote : Maserati Multi 70 e Giovanni Soldini arrivati a Lanzarote per la RORC Transatlantic Race Nella tarda serata di lunedì, Maserati Multi 70 e Giovanni Soldini sono arrivati a Lanzarote, Canarie, da dove, sabato 24 novembre 2018, partirà la 5a edizione della RORC Transatlantic Race, organizzata dal Royal Ocean Racing Club: circa 2995 miglia attraverso l’oceano Atlantico fino a Grenada, nei Caraibi. Durante il trasferimento, poco prima di ...

Giovanni Soldini su Maserati vince la Middle Sea Race 2018 : Chi crede che il Mediterraneo sia un mare facile e docile si sbaglia: capriccioso e mutevole, il Med, quando si arrabbia, diventa furibondo e pericoloso. In autunno, poi, è difficilmente prevedibile: alcuni anni è calmo e bonario, al limite della bonaccia; altri ancora diventa scontroso e violento. Nel 2018, per il 50° anniversario della Rolex Middle Sea Race (si tratta della 39° edizione perché la regata non si è disputata dal 1984 al 1995), ha ...

Vela – Rolex Middle Sea Race : Maserati Multi 70 e Soldini chiudono la regata al primo posto : L’equipaggio italiano taglia il traguardo in 2 giorni, 11 ore, 54 minuti e 58 secondi. Prossimo appuntamento per Maserati Multi 70 a Novembre con la RORC Transatlantic Race Alle ore 22.54 58” locali (20.54 UTC) di lunedì 22 ottobre 2018 Maserati Multi 70 ha tagliato per primo il traguardo della 39a Rolex Middle Sea Race, percorrendo le 606 miglia della storica regata maltese in 2 giorni, 11 ore, 54 minuti e 58 secondi. Segue il suo diretto ...