Soccorso Tim in Sole 24 Ore

Maltempo : anche il Dipartimento Nazionale in Soccorso nel Bellunese : anche i vertici della Protezione Civile sono giunti in soccorso del Bellunese , martoriato dal Maltempo di questi ultimi giorni. Al Centro Coordinamento Soccorsi, allestito presso l’aeroporto di Belluno, c’era l’assessore regionale Gianpaolo Bottacin, coordinatore dell’Unità di crisi del Veneto, ad accogliere Luigi D’Angelo, il direttore operativo del Coordinamento emergenze della Protezione Civile Nazionale , insieme ...

BRESCIA - 52ENNE SI DÀ FUOCO PER DELUSIONE D'AMORE/ Ultime notizie - ex con un altro : Soccorso da 2 immigrati : BRESCIA , 52ENNE si dà FUOCO : è gravissimo. Ultime notizie , vede l’ex assieme ad un altro e tenta il suicidio. L'episodio tragico si è verificato questa mattina attorno alle ore 7:30(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 11:50:00 GMT)

Malore durante la navigazione : marittimo Soccorso da motovedetta : soccorso un marittimo, colpito da un Malore mentre si trovava a bordo di una nave passeggeri in servizio di linea tra la Toscana e la Sardegna in navigazione al largo dell’isola d’Elba. In azione una motovedetta della capitaneria di Portoferraio (Livorno). Il soccorso e’ avvenuto quando durante la navigazione l’uomo ha cominciato ad accusare forti dolori addominali che hanno indotto il comando di bordo a chiedere soccorso ...