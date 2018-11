Smeriglio | non si torna indietro su 194 | vicino ad Alfonsi

romadailynews

(Di giovedì 29 novembre 2018) Roma – “La 194 e’ una legge di civilta’ che ha portato un concreto avanzamento del nostro Paese sul piano non solo dei diritti, ma anche su quello della salute delle donne.ree’ impensabile, come lo e’ abbassare l’attenzione su un tema cosi’ delicato”.“Per questa ragione voglio esprimere la mia vicinanza alla Presidente del Municipio Roma I, Sabrina, che oggi e’ stata oggetto di un attacco retrogrado da parte di Militia Christi, rea di essere impegnata nella difesa di quella norma e della sua piena applicazione”.“Alla Presidente e a tutto il Consiglio, che ha dovuto interrompere i propri lavori sul bilancio a causa dell’incursione imprevista, va la mia solidarieta’ e l’impegno a continuare a lottare accanto alle donne per la loro autodeterminazione”. A ...