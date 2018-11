Siria | per Washington Mosca e Teheran utilizzano piattaforma Astana per

Ahmad Joudeh : «Danzo per la Siria - danzo per la vita» : Ahmad Joudeh: «danzo per la Siria, danzo per la vita»Ahmad Joudeh: «danzo per la Siria, danzo per la vita»Ahmad Joudeh: «danzo per la Siria, danzo per la vita»Ahmad Joudeh: «danzo per la Siria, danzo per la vita»Ahmad Joudeh: «danzo per la Siria, danzo per la vita»Ahmad Joudeh: «danzo per la Siria, danzo per la vita»Ahmad Joudeh: «danzo per la Siria, danzo per la vita»Ahmad Joudeh: «danzo per la Siria, danzo per la vita»Ahmad Joudeh: «danzo per ...

Circa 100 persone sono state ferite in un attacco con il gas tossico ad Aleppo - in Siria : Sabato Circa 100 persone sono state ferite in un attacco con il gas tossico ad Aleppo, città che dal dicembre 2016 è controllata dal governo Siriano: la notizia è stata data dall’agenzia di stato Siriana SANA e dall’Osservatorio Siriano per

I Paesi Bassi hanno supportato - per errore - gruppi terroristi in Siria : A partire da gennaio 2015, i Paesi Bassi hanno stanziato fondi per 80 milioni di euro parte del programma NLA - non-lethal assistance , per supportare 22 gruppi di ribelli Siriani durante la guerra ...

Siria - dieci missioni per i caccia di quinta generazione Su-57 : ... uno dei migliori velivoli al mondo. Il Su-57, per certi versi un'evoluzione a bassa osservabilità del Su-27 Flanker, differisce in modo significativo dall'F-22 Raptor. Considerando gli attuali punti ...

In Siria ancora vittime civili per i raid della coalizione americana - : La coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti ha bombardato con l'aviazione il villaggio di al-Bukaan nell'est della provincia Siriana di Deir-ez-Zor: 40 civili sono rimasti uccisi, riferisce ...

Circa 400 imprese straniere si occuperanno della ricostruzione in Siria - : Circa 400 società straniere inizieranno presto i lavori per il ripristino delle infrastrutture della Siria, ha dichiarato il vice ministro degli Esteri Siriano Ayman Susan. Susan ha affermato in un'...

Fascisti a Damasco : CasaPound e Forza Nuova in Siria per Assad : La strana alleanza tra i militanti di estrema destra e il regime ritenuto argine all’islamizzazione dell’Europa, alleato e protetto della Russia, già mito dell’internazionale populista e sovranista. L'inchiesta integrale su L'Espresso in edicola da domenica

USA ritengono necessaria la cooperazione con la Russia sulla crisi Siriana - : Hale ha aggiunto che la Russia sta cercando di "indebolire l'influenza degli Stati Uniti e delle istituzioni del diritto internazionale" in tutto il mondo, anche in Medio Oriente.

Christmas lights : un concerto per non dimenticare le vittime del conflitto in Siria : Tra poco meno di due mesi sarà Natale: al caldo delle nostre case festeggeremo la festività per eccellenza, magari davanti a una tavola imbandita e con decine di pacchetti sotto l'albero. Ma nello stesso periodo, a 3000 km da qui, in Siria, milioni di sfollati, tra cui anziani, donne e bambini, saranno costretti a sopportare il freddo e la devastazione, ...

Lena Dunham sotto attacco : "Troppo bianca per parlare dei Siriani" : Un film sui rifugiati siriani non può avere una sceneggiatrice americana, bianca e senza persone siriane all'interno del cast. È questo il dibattito esploso negli Stati Uniti per l'annuncio di Lena ...

Assad : "Noi - in Siria - abbiamo pagato un prezzo carissimo per preservare la nostra patria" : ... generalizzando l'ignoranza per facilitare l'incitamento delle persone alle guerre e la diffusione della povertà nel mondo', ha spiegato Assad. Da parte sua, Maria Do Socorro Gomes, presidente del ...