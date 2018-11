Simone Uggetti | l’ex sindaco Pd di Lodi condannato a 10 mesi di carcere E dovrà

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 novembre 2018) Era il 3 maggio 2016 quando l’alloradiUgetti, eletto con il Partito democratico, veniva travolto dall’inchiesta sugli appalti per la gestione delle piscine comunali rompendo la tradizione di solide giunte di centrosinistra che dal 1995 in poi governavano ininterrottamente la città. A due anni e mezzo di distanza, il giudice Lorenza Pasquinelli haa diecidie 300 euro di multa l’ex primo cittadino per turbativa d’asta. La gara della primavera 2016 per l’affidamento per sei anni della gestione delle piscine scoperte del Belgiardino e di via Ferrabini era irregolare.è statoanche a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali al Comune di, da liquidarsi in separato giudizio. Il Tribunale diha riconosciuto il diritto del Comune a ottenere un risarcimento dagli imputati nonostante ...