meteoweb.eu

: SIMG: in 10 anni il lavoro dei medici di famiglia è raddoppiato - Medinews_ : SIMG: in 10 anni il lavoro dei medici di famiglia è raddoppiato - ritrattosalute : SIMG: in 10 anni il lavoro dei medici di famiglia è raddoppiato - Narcolessia17 : Buongiorno a tutti Oggi Il nostro Patrizio Ceretelli sarà presente al 35° congresso nazionale SIMG - Società Italia… -

(Di giovedì 29 novembre 2018) In un decennio il carico dideidiè raddoppiato, passando da 5,5 visite per paziente all’anno nel 2006 a 9,9 nel 2016 (XI Report Health Search). L’allungamento della vita media e la crescente diffusione delle malattie croniche sono i motivi principali di questa vera e propria impennata. Quasi il 40% (39,1%) degli italiani è infatti colpito da una di queste patologie: in particolare, ipertensione (17,4%), artrosi/artrite (15,9%), malattie allergiche (10,7%), osteoporosi (7,6%), bronchite cronica e asma bronchiale (5,8%) e diabete (5,3%). Nonostante questi numeri preoccupanti, le risorse dedicate allana del territorio sono sempre più esigue, con forti carenze organizzative. “Serve un grande Piano Sanitario dellana Generale, per ristrutturare completamente il comparto”. È l’appello del dott. Claudio Cricelli, presidente della Società Italiana di ...