Silvia Romano rapita in Kenya | «Portata via nella foresta coperta con un velo integrale»

"Tagliate le treccine - fango sulle mani e niqab sul volto". Così i rapitori tengono nascosta in Kenya Silvia Romano : Silvia Romano, la volontaria italiana rapita in Kenya nove giorni fa, "è stata costretta a indossare un niqab" che lascia scoperti solo gli occhi, e i rapitori "le mettono sul viso e sulle mani" del fango per non farla riconoscere. Lo riferiscono all'ANSA fonti nella zona in cui la giovane è tenuta in ostaggio e a Malindi. Sempre per non farla riconoscere, i sequestratori "le hanno tagliato le treccine" con un coltello, ritrovate ...

Silvia Romano rapita in Kenia - un testimone : «Volevano riscatto lampo. Lei urlava 'aiutatemi' e piangeva» : Continuano le indagini sul rapimento di Silvia Romano, la volontaria italiana di 23 anni sequestrata in Kenya. Secondo la testimonianza di James, un ragazzo nigeriano che studia grazie alla Onlus per...

Silvia Romano - il racconto di un testimone : "I rapitori volevano un riscatto lampo" : Emergono nuovi dettagli sul rapimento di Silvia Romano. I rapitori della volontaria italiana "volevano un riscatto lampo, ma Silvia non aveva soldi né il telefono. Qualcuno allora voleva lasciarla libera, ma gli altri si sono rifiutati".Lo racconta all'ANSA James, un ragazzo nigeriano la cui istruzione è sostenuta dalla onlus per cui lavora Silvia Romano, testimone dei minuti drammatici del rapimento. "Silvia piangeva disperata, ...