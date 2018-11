Silvia è nella foresta | i rapitori sono accerchiati |Le hanno messo un niqab così è

Silvia Romano è ancora viva ed è nella foresta : costretta a indossare burqa : Ad ormai nove giorni dal sequestro, Silvia Romano sarebbe ancora nella foresta a nord di Malindi, i rapitori appaiono «circondati» e gli inquirenti keniani escludono possano avanzare...

Gf Vip 3 - Silvia Provvedi esplode nella notte contro Cecchi Paone : Silvia Provvedi è scoppiata. Durante la scorsa notte al Grande Fratello Vip 3 la concorrente, metà del duo Le Donatella, ha pianto dopo aver visto un video-messaggio di Alessandro Cecchi Paone che l'ha additata come esempio negativo a causa del suo fidanzamento con Fabrizio Corona.Ecco cosa ha detto la cantante: Mi sono difesa. Non mi ha rispettato. Mi ha attaccata. Lui mi ha descritto come una perdente. Mi ha detto che do un cattivo ...

Silvia Toffanin - a rischio a la sua presenza nella prossima puntata di Verissimo? : Silvia Toffanin potrebbe non essere al suo posto nella prossima puntata di Verissimo. A sollevare l’ipotesi sono stati i fan. Il motivo? Il maltempo che sta falcidiando l’Italia e che nei giorni scorsi aveva isolato Silvia Toffanin, il marito Pier Silvio Berlusconi e tutta la sua famiglia a Portofino. Il forte vento e la pioggia scrosciante avevano provocato danni ingenti a Rapallo. Tante imbarcazioni attraccate nel porto erano infatti state ...

Grande Fratello Vip news - lite nella notte tra Fabio Basile e Silvia Provvedi | Video : Ieri sera i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno festeggiato Halloween nella casa. Maschere, travestimenti, freeze a tema, musica e tanto cibo. I concorrenti hanno trascorso la festa sia nella casa agiata che in caverna, allestita a tema Halloween. È stata una serata diversa, giusto per mandare via la tensione ed essere spensierati, ma qualcosa non è andato per il verso giusto. Durante la notte, Fabio Basile e Silvia Provvedi hanno litigato ...

Lite nella casa di Cinecittà tra Silvia Provvedi e Fabrizio Corona : Fabrizio Corona, nella puntata di giovedì 25 ottobre, è entrato nella casa del Grande Fratello Vip per il confronto con Silvia Provvedi. Da subito i toni sono sembrati piuttosto animati tra i due, d’altronde il carattere dell’ex re dei paparazzi lo conoscono un po’ tutti. Appena entrato nella casa del GF, l’imprenditore si dirige nel cortile e rivolge le sue scuse alla cantante modenese, specificando che avrebbe fatto a meno di andare in tv. Tra ...

Grande Fratello Vip 2018 - Fabrizio Corona chiede scusa a Silvia Provvedi : «Ti voglio nella mia vita». E lei : «Sei andato a fare il ... : Al Grande Fratello Vip 2018 è il momento dell'incontro tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi . Corona è entrato e subito è andato in cortile a fumare una sigaretta trascinando con sé la ragazza delle ...

