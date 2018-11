Sicurezza sismica | ENEA | un “marchio” di qualità per gli edifici

meteoweb.eu

: P.O.R. Puglia 2014/2020 – Asse V – Azione 5 .2 – Sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici –… - disasrl : P.O.R. Puglia 2014/2020 – Asse V – Azione 5 .2 – Sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici –… - disasrl : P.O.R. Puglia 2014/2020 – Asse V – Azione 5 .2 – Sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici –… - ArezzoNotizie : Sicurezza Sismica, De Robertis: 'Contributi per la sicurezza sismica della provincia di Arezzo”… -

(Di giovedì 29 novembre 2018) Promuovere la cultura della prevenzione del rischio sismico attraverso la diffusione del marchio di“Sisma Safe”, il primo in Italia sullastatica edegli. È questo l’obiettivo dell’accordo trae l’associazione Sisma Safe per la diffusione della cultura dellae delladella progettazione e della realizzazione deglipubblici e privati, come scuole, ospedali, alberghi, uffici, aziende e abitazioni.Il marchio “Sisma Safe”, ideato dall’omonima associazione culturale marchigiana nata a seguito del terremoto che ha colpito il centro Italia nel 2016, verrà rilasciato sulla base di criteri altamente selettivi su richiesta dei proprietari deglie permetterà di identificare a colpo d’occhio le strutture a prova di terremoto, diffondendo la consapevolezza che è possibile intervenire sugliper sentirsi al ...