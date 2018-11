: Si fermano su A1, Tir travolge famiglia - NotizieIN : Si fermano su A1, Tir travolge famiglia - Cyber_Feed : • Cyber News • #Si fermano su A1, Tir travolge famiglia - TelevideoRai101 : Si fermano su A1, Tir travolge famiglia -

Un Tir ha travolto madre e figlio,scesi dall'auto sulla A1. L'uomo è morto, la madre è ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Illeso il padre. E' successo stasera nel tratto fra i caselli di Valdarno e Arezzo, direzione Roma. La vittima aveva 30 anni.La, di Roma, viaggiava su una Renault Scenic che si è fermata nella corsia di emergenza. Secondo la Polstrada il figlio per cause da precisare, è sceso dalla vettura attraversando la carreggiata seguito dalla madre, quando sono stati travolti dal Tir.(Di venerdì 30 novembre 2018)