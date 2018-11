Si alza il sipario sulla 38^ edizione del Fantafestival

aldiladelcinema

(Di giovedì 29 novembre 2018) Al via dal 5 al 9 dicembre la 38^del(Mostra Internazionale del Film di Fantascienza e del Fantastico), che vede per la prima volta al timone della kermesse romana i due nuovi direttori artistici Marcello Rossi e Luca Ruocco, già da anni presenti nello staff organizzativo del festival, che stanno preparando per il pubblico un’ricca di incontri, proiezioni in anteprima, eventi speciali e retrospettive.L’1 e il 2 dicembre ilsi apre al Cinema Trevi con una retrospettiva dedicata al regista Alfonso Brescia, uno dei registi dimenticati nel panorama della produzione fantascientifica italiana che, seguendo la tradizione di tanti altri suoi colleghi dell’epoca, spesso si firmava con il nome straniero di Al Bradley. Brescia è stato attivo in quei magici anni ’70 in cui il cinema italiano di genere era all’apice della sua produzione, spaziando ...