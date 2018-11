Sfera Ebbasta | la tracklist dell’album “Rockstar – Popstar Edition”

Il nuovo singolo e l’instore Tour di Sfera Ebbasta per Rockstar-Popstar Edition : tutte le date : Uscirà venerdì 7 dicembre il nuovo album di Sfera Ebbasta intitolato Rockstar-Popstar Edition. Si tratta di una nuova versione del precedente album Rockstar, pubblicato lo scorso gennaio, e sarà disponibile in formato Lp e doppio CD contenenti tre inediti (Popstar, Happy Birthday e Uh Ah Hey) e tre brani in versione remix (Cupido feat Khea, Duki, Quavo, Elettra Lamborghini, Xnx feat Guè Pequeno e Serpenti a sonagli feat Lacrim). Il primo CD ...

Sferaebbasta compie 26 anni e si regala il remix di Rockstar : Tra tanti che lo adorano e un po' che non lo sopportano, Sferaebbasta , compie 26 anni il 7 dicembre e si regala un nuovo singolo a tema 'Happy Birthday' , che esce venerdì, e il remix del suo terzo ...

Sfera Ebbasta - ecco «Popstar - Rockstar» : nuovo album e tre concerti : Esce Venerdì 7 Dicembre ' Sfera Ebbasta Rockstar - Popstar Edition ', nuova versione dell'album 'Rockstar' disponibile in doppio Cd e Lp del rapper dei record Sfera Ebbasta . Una specialissima ...

Sfera Ebbasta ritorna a sorpresa con una riedizione dell’album multiplatino “Rockstar” : Esce Venerdì 7 Dicembre “Sfera Ebbasta Rockstar – Popstar Edition”, nuova versione dell’album “Rockstar” disponibile in doppio Cd e Lp del rapper dei record Sfera Ebbasta. Una specialissima riedizione che arriva proprio nel giorno del compleanno della neonata “Popstar” per celebrare un 2018 ricco di grandi riconoscimenti e soddisfazioni. Il cofanetto, già disponibile in preorder al seguente link http://island.lnk.to/popstar, sarà anticipato ...

Salmo parla di Sfera Ebbasta - Rolling Stone e Fabri Fibra : 'Per me è un maestro' : Oggi 'Playlist', il nuovo album di Salmo, è stato certificato disco d'oro Un risultato sicuramente degno di nota per il rapper classe 1984 originario di Olbia, che è attualmente impegnato nella promozione del disco in giro per l'Italia. E proprio durante un recente incontro con il pubblico, avvenuto a Napoli, l'artista sardo si è concesso alle domande del nuovo format 'Tritolo News', che nell'ultimo periodo ha ospitato anche altri due pesi ...

Salmo racconta la sua 'rivincita' con Rolling Stone : 'Sfera Ebbasta? C'è stima da sempre' : Venerdì scorso è uscito l'attesissimo 'Playlist', il nuovo album di inediti di Salmo, che ha frantumato diversi record di streaming gia' nelle prime 24 ore [VIDEO]seguenti alla pubblicazione. A dare una grossa mano agli strabilianti numeri ottenuti dal progetto anche l'inaspettato featuring realizzato con Sfera Ebbasta, tutt'ora il brano più ascoltato del disco, capace di piazzarsi, nel giorno dell'uscita dell'album, al 67esimo posto della chart ...

Salmo frantuma i record di Sfera Ebbasta con il nuovo album Playlist : Le enormi aspettative per il nuovo album di Salmo, Playlist, diffuso on line e nei negozi di dischi venerdì scorso, sono state ampiamente rispettate. Sono infatti numeri da capogiro quelli fatti registrare sulle principali piattaforme di streaming musicale dal nuovo progetto di inediti, 13 per la precisione, del rapper sardo classe 1984. Playlist ha letteralmente frantumato il precedente record di ascolti in streaming per un album in 24 ore – ...

Salmo - svelati a sua insaputa i 5 featuring misteriosi di 'Playlist' : c'è Sfera Ebbasta : Manca sempre meno all'uscita di 'Playlist', il nuovo progetto musicale di Salmo, probabilmente l'album di Rap italiano più atteso del 2018, nonostante di dischi rap nel nostro Paese quest'anno ne siano usciti veramente tanti, come ad esempio quelli di Nitro, Sfera Ebbasta, MadMan, Gemitaiz – che è anche in procinto di pubblicare l'ennesimo capitolo della sua serie di mixtape 'Quello che Vi Consiglio' – Gué Pequeno, MezzoSangue, Luché, Tedua, ...

FIMI Awards del 5 novembre : dal disco d’oro in una settimana per i Maneskin a J-AX e Sfera Ebbasta : Lunedì è sempre tempo dei FIMI Awards che decretano le certificazioni degli album e dei singoli più venduti della settimana. Tra gli album troviamo “Il ballo della vita” dei Maneskin, primo in classifica FIMI, che in una sola settimana si aggiudica il disco d’oro. Più di 25.000 copie vendute per questo nuovo lavoro che arriva dopo i primi due singoli “Morirò da re” e “Torna a casa” con cui sono primi in classifica da ben 5 settimane. Ai ...

La trap cala gli assi con i tour di Tedua e Sfera Ebbasta : Il rapper Tedua è pronto a conquistare nuovamente il pubblico con il suo "Mowgli Winter tour 2018". Il giovane talento hip hop si prepara ad affrontare una lunga dimensione live di concerti che lo ...

Sfera Ebbasta annuncia il nuovo Popstar Tour del 2019 : Grazie al suo sound riconoscibile e ad uno stile unico e inimitabile è riuscito ad imporsi nella scena mondiale, colmando un grande gap e riportando l'Italia a competere con il resto del mondo. Sfera ...